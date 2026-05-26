BABYMETAL e Resident Evil uniscono le forze per uno speciale merchandising

I sogni degli appassionati di heavy metal e dei fan del gaming diventano realtà grazie all'imperdibile collaborazione tra BABYMETAL e Resident Evil, in occasione del trentesimo anniversario della celebre saga survival horror. Il merchandising realizzato per questa occasione è ora disponibile in preordine: un'occasione speciale per collezionisti e fan di entrambe le icone pop della cultura contemporanea.

Tra gli articoli in edizione limitata proposti ci sono The Ladies Tee, The Dolls Tee, la Metal Outbreak Zip-Up Hoodie, The Ladies Acrylic Stand e The Dolls Acrylic Keychain. Ogni prodotto offre un design esclusivo con illustrazioni firmate da due noti artisti legati all'universo Capcom: Hinanana, illustratrice di spicco, e GOTO, graphic designer già autore di opere commemorative per il 30° anniversario di Resident Evil e per la serie Street Fighter.

I preordini sono disponibili fino al 26 giugno alle ore 23:59, accessibili attraverso lo store ufficiale di BABYMETAL. Data la tiratura limitata e l'interesse generato dalla collaborazione, l'invito agli appassionati è quello di non lasciarsi sfuggire l'opportunità di accaparrarsi questi pezzi unici.

La serie Resident Evil celebra quest'anno il suo trentennale, dopo aver raggiunto oltre 201 milioni di copie vendute nel mondo. Il titolo più recente, Resident Evil Requiem, ha segnato un nuovo record di vendite per il franchise, consolidando la posizione della saga nel panorama dei videogiochi internazionali.



