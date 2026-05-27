Days of Play 2026: Sconti esclusivi, nuovi giochi e offerte imperdibili per PlayStation

I Days of Play tornano per il 2026 con sconti su hardware, giochi, accessori e abbonamenti PlayStation Plus, contenuti inediti e promozioni speciali.

Parte oggi l'attesa edizione 2026 dei Days of Play, l'iniziativa annuale che vede protagonisti sconti e promozioni dedicate all'universo PlayStation. Dal 27 maggio fino al 10 giugno sono in arrivo offerte su console, giochi, accessori e abbonamenti, accompagnate da contenuti inediti e vantaggi per gli utenti PlayStation Plus.

Per quanto riguarda PlayStation Plus, a giugno gli abbonati potranno scaricare giochi mensili come Grounded Fully Yoked, Nickelodeon All Star Brawl 2 e Warhammer 40,000: Darktide, mentre EA Sports FC 26 resterà disponibile tra i giochi mensili fino al 16 giugno. Novità in arrivo anche per gli iscritti Extra e Premium che potranno accedere dal 9 giugno alla Destiny 2: Legacy Collection (2025) con l'espansione The Final Shape.

Tra i contenuti esclusivi, vengono proposti pacchetti inediti su titoli di punta fra cui EA Sports FC 26, War of Tanks: HEAT e Marathon Null Tempest, con dettagliati bonus di gioco e skin dedicate. Gli utenti PlayStation Plus Premium avranno poi la possibilità di provare, senza costi aggiuntivi, oltre 40 giochi indipendenti grazie alle versioni prova disponibili durante tutta la promozione.

I Days of Play 2026 portano sconti consistenti sullo store ufficiale e dai rivenditori aderenti. Tra i prodotti in offerta spiccano 100 euro di sconto su PlayStation VR2, 50 euro sugli auricolari wireless Pulse Explore, 40 euro sulle cuffie Pulse Elite, 30 euro sul controller DualSense Edge e sul controller Access, con ulteriori offerte dedicate ai membri PlayStation Plus (tra cui un ulteriore -5% su hardware e accessori ordinati direttamente da PlayStation). Sconti rilevanti anche su tanti titoli per PS5 come Ghost of Yōtei, Helldivers 2, Death Stranding 2 e The Last of Us Parte II Remastered.

Non mancano le promozioni sugli abbonamenti PlayStation Plus, che vedono tagli fino al 33% per chi acquista o aggiorna il proprio piano a Premium, con riduzioni del 25% per Extra e del 20% per Essential sull'abbonamento annuale. Gli sconti sono validi per tutta la durata dell'evento e possono essere cumulati per chi desidera fare l'upgrade.

I membri PlayStation Plus avranno accesso anche a un 15% di sconto su una vasta selezione di film nel servizio Sony Pictures Core e potranno riscattare gratuitamente nuovi avatar a tema PlayStation Indies a partire dal 4 giugno.

Sul PlayStation Store saranno centinaia le offerte su giochi e contenuti digitali, con ulteriori riduzioni riservate agli abbonati Plus su una selezione di titoli particolarmente attesi. Spedizioni e resi standard gratuiti completano i vantaggi per gli ordini idonei effettuati direttamente tramite PlayStation.

Questa nuova edizione, ricca di opportunità per i gamer e per chi desidera entrare nel mondo PlayStation, rappresenta un'occasione unica per aggiornare la propria esperienza di gioco con risparmi significativi e tante novità esclusive.