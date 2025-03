BYD e CRF siglano un accordo strategico per rivoluzionare la logistica dei ricambi auto in Italia

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha annunciato una partnership strategica con CRF Group, società del Gruppo Intergea, per ottimizzare la distribuzione dei ricambi originali su tutto il territorio italiano. L’accordo segna un passo avanti nell’efficienza logistica del settore automotive, assicurando ai clienti e ai riparatori un servizio rapido e affidabile.

A partire da maggio 2025, grazie a questa collaborazione, BYD potrà garantire una distribuzione più capillare ed efficiente dei propri ricambi, riducendo drasticamente i tempi di consegna. L’obiettivo è assicurare la disponibilità dei componenti entro 48 ore, un risultato che pone BYD al livello dei principali brand automobilistici operanti in Italia.

CRF Group si conferma come leader nella distribuzione di ricambi auto, servendo concessionarie e officine, indipendentemente dall’affiliazione con il Gruppo Intergea. Questo accordo affronta direttamente una delle principali barriere all’acquisto dei veicoli asiatici in Italia: la percezione di una difficile reperibilità dei ricambi. Con una rete logistica avanzata e processi ottimizzati, CRF contribuirà a rafforzare la fiducia nel marchio BYD, garantendo agli automobilisti italiani un servizio post-vendita all’altezza delle loro aspettative.

Come ha già fatto con le sue tecnologie avanzate nel settore delle batterie e della mobilità elettrica, BYD dimostra ancora una volta di mettere al centro le esigenze dei suoi clienti. L’azienda, che ha eliminato la produzione di veicoli a combustione interna per concentrarsi esclusivamente sulle nuove energie, continua a investire in soluzioni innovative per migliorare l’esperienza del cliente, sia in termini di mobilità che di assistenza post-vendita.

Con oltre 90 Paesi e regioni in cui opera, BYD si conferma un attore globale impegnato nella trasformazione del settore automobilistico. L’accordo con CRF Group è solo l’ultimo passo nella sua espansione strategica in Europa, con un occhio di riguardo per il mercato italiano, sempre più orientato alla transizione ecologica.