BYD: il colosso cinese al Museo Nazionale dell’Auto di Torino

Si è aperto ieri presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (MAUTO) il BYD Supplier Meeting, un evento strategico organizzato dalla tech company BYD con il supporto di ANFIA. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di illustrare la strategia industriale del colosso cinese e il suo approccio nei confronti degli operatori della filiera automotive europei e italiani, offrendo loro importanti opportunità di sourcing nell’ambito delle tecnologie per la mobilità del futuro.

L’evento ha riscosso un altissimo interesse da parte delle aziende della componentistica italiana, tanto che il numero di adesioni ha superato di gran lunga le previsioni iniziali. Per rispondere a questa incredibile partecipazione, gli organizzatori hanno aumentato la capacità di accoglienza del meeting, riuscendo ad accreditare la maggior parte delle aziende interessate. Tuttavia, la lista di adesioni ha continuato a crescere quotidianamente, spingendo BYD a valutare la possibilità di organizzare un secondo incontro.

La sessione plenaria è stata inaugurata dai saluti istituzionali di Roberto Vavassori (Presidente di ANFIA), Andrea Tronzano (Assessore al Bilancio e allo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Piemonte) e Marco Gay (Presidente Unione Industriali Torino). A seguire, sono intervenuti Marco Stella (Presidente del Gruppo Componenti ANFIA), Zhiqi He (Executive Vice President & COO di BYD Auto) e Alfredo Altavilla (BYD, Europe Special Advisor), i quali hanno illustrato il piano industriale di BYD e le opportunità di collaborazione per le aziende italiane.

Dopo la sessione plenaria, il meeting è proseguito con una serie di incontri BtoB, che continueranno nei prossimi giorni, coinvolgendo numerose aziende presenti. Durante questi incontri, i vertici di BYD hanno delineato nel dettaglio le opportunità industriali per ciascuna impresa, valutando il loro possibile contributo alle future produzioni europee del Gruppo.

BYD ha infatti in programma di avviare le operazioni produttive nel continente europeo, partendo dall’Ungheria, con l’inizio della produzione previsto per l’ultimo trimestre del 2025. A medio termine, l’obiettivo dell’azienda è quello di vendere in Europa vetture prodotte localmente, rafforzando così la propria presenza nel mercato automotive del Vecchio Continente.

Durante tutto il meeting, i partecipanti hanno avuto la possibilità di conoscere e testare i nuovi modelli BYD attraverso un’ampia sessione di test drive. Sono stati messi a disposizione ben sette modelli, tra cui le nuove ATTO 2 e SEALION 7, oltre ai modelli SEAL U DMI, SEAL U, SEAL, DOLPHIN e ATTO 3.

Il BYD Supplier Meeting si conferma dunque un evento di rilievo per l’intero settore della componentistica automobilistica, segnando un passo avanti nella collaborazione tra BYD e le imprese italiane ed europee. Con il crescente interesse mostrato dagli operatori del settore, l’azienda potrebbe presto annunciare nuove iniziative volte a rafforzare ulteriormente le sinergie con la filiera produttiva europea.