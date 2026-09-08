Debutta al Salone Auto Torino 2026 la nuova INEOS Grenadier Trialmaster X

L'inedita INEOS Grenadier Trialmaster X farà il suo debutto nazionale al Salone Auto Torino 2026, trasformando l'evento torinese in una vetrina dell'innovazione off-road. L'appuntamento, in programma dall'11 al 13 settembre, vedrà la città imbandita a festa dell'auto, senza i tradizionali padiglioni fieristici: vie e piazze del centro storico accoglieranno le ultime novità internazionali.

INEOS Automotive sarà ospitata presso gli spazi di RECARO Automotive, presentando al pubblico la più completa e meglio equipaggiata versione della gamma Grenadier, la nuova Trialmaster X. Pensata per coloro che pretendono il massimo già di serie, la Trailmaster X unisce le capacità tecniche dell'omonima versione off-road con il comfort e la raffinatezza della Fieldmaster. Sarà disponibile sia come station wagon sia nella variante pick-up Quartermaster.

Dotazioni di vertice per l'off-road e la vita quotidiana. Tra gli equipaggiamenti spiccano 3 differenziali bloccabili meccanicamente, pneumatici BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 su cerchi in lega da 17 pollici, impianto elettrico per carichi elevati e presa d'aria rialzata. Non mancano vetri Safari per il tetto, privacy laterali e portaoggetti con serratura integrato nella ruota di scorta, per sicurezza e praticità ai massimi livelli.

Gli interni sono caratterizzati da lusso e funzionalità, con sedili in pelle riscaldati, impianto audio Premium, tappetini in moquette e reti portaoggetti sui sedili anteriori. Il comfort climatico è garantito dal nuovo impianto di climatizzazione ottimizzato. La colorazione di serie è Devil Red, ma si può optare anche per Scottish White, Magic Mushroom e Donny Grey.

Traino e avventura senza compromessi. La capacità di traino raggiunge i vertici della categoria, con gancio omologato di serie e fino a 3,5 tonnellate rimorchiabili. Si aggiungono accessori per il fuoristrada, tra cui un verricello anteriore integrato da 5,5 tonnellate e la possibilità di tetto in Inky Black o Scottish White. Sono disponibili filtri carburante dedicati anche alle motorizzazioni diesel, ideali per affrontare ogni contesto.

Il prezzo di lancio per la INEOS Grenadier Trialmaster X MY26 è di 95.882 euro, sia per la station wagon sia per la Quartermaster, con un valore di contenuti inclusi di 10.284 euro e un vantaggio cliente di oltre 4.200 euro rispetto al listino.

Il marchio INEOS, nato nel 2017 per volontà di un imprenditore appassionato di auto, si è imposto in pochi anni come riferimento tra i fuoristrada duri e puri, unendo spirito britannico e rigore ingegneristico tedesco. Oggi, grazie anche a una rete di distribuzione nazionale, INEOS punta a consolidare il proprio ruolo nel mercato italiano con prodotti affidabili e sempre più tecnologici.