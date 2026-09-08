Honda CB750 Hornet 2027: evoluzione tecnologica e stile audace per la naked giapponese

La nuova Honda CB750 Hornet 2027 si presenta con linee rinnovate, tecnologia avanzata e prestazioni migliorate, Leadership nelle naked di media cilindrata.

La Honda CB750 Hornet si prepara ad affrontare il 2027 con un look rinnovato, senza però modificare la formula tecnica che ne ha decretato il successo. Dopo essere stata protagonista del concorso Honda Customs 2026, la naked giapponese introduce per il nuovo anno tre nuove e accattivanti combinazioni cromatiche bitono, pensate per esaltare ancora di più il carattere aggressivo e distintivo della moto.

Dal suo debutto sul mercato europeo nel 2023, la CB750 Hornet ha saputo conquistare rapidamente il pubblico, diventando uno dei modelli più apprezzati della gamma Honda. Un successo confermato dai numeri: nel solo 2025 sono state vendute oltre 10.000 unità, mentre la Hornet ha conquistato il podio tra le naked più vendute in Europa negli ultimi due anni.

Per il 2027 Honda sceglie di non intervenire su una piattaforma tecnica già ampiamente collaudata. Al centro del progetto rimane il motore bicilindrico parallelo da 755 cc, un propulsore caratterizzato da una coppia generosa e da un'erogazione brillante, capace di offrire alla CB750 Hornet il giusto equilibrio tra prestazioni, divertimento e facilità di utilizzo.

A rendere ancora più interessante l'esperienza di guida c'è la presenza dell'Honda E-Clutch, introdotta sulla Hornet lo scorso anno e abbinata al sistema Throttle By Wire. Si tratta di una delle tecnologie sviluppate da Honda all'interno del programma DreamTech, pensato per portare l'esperienza motociclistica verso nuove soluzioni senza compromettere il rapporto diretto tra pilota e moto.

L'E-Clutch consente di cambiare marcia utilizzando semplicemente il pedale del cambio, senza dover azionare la leva della frizione. Partenze, arresti e cambiate diventano così più semplici e intuitive, soprattutto nella guida urbana e nelle situazioni caratterizzate da frequenti variazioni di ritmo.

La tecnologia Honda, tuttavia, non elimina il coinvolgimento tipico della guida motociclistica. La CB750 Hornet mantiene infatti la leva della frizione e il controllo diretto della trasmissione attraverso il pedale del cambio, lasciando al pilota la possibilità di intervenire manualmente e conservando quella sensazione di connessione meccanica che rappresenta uno degli elementi più apprezzati dai motociclisti.

Uno dei punti di forza dell'Honda E-Clutch è la rapidità delle cambiate, che risultano più veloci e fluide rispetto a quelle ottenibili con un tradizionale quickshifter. Una caratteristica che rende la CB750 Hornet ancora più divertente da guidare e che Honda sintetizza nel concetto di “Next Level Riding”.

L'integrazione tra E-Clutch e Throttle By Wire permette inoltre di ottenere un funzionamento particolarmente raffinato nelle scalate. In questo caso entra in gioco l'auto-blip, che interviene automaticamente sul regime del motore simulando l'effetto della classica doppietta. Il risultato sono scalate più fluide ed efficaci, con una gestione della trasmissione ancora più precisa.

La stessa soluzione tecnologica è presente anche sulla Honda XL750 Transalp, a conferma della volontà della Casa giapponese di estendere progressivamente le proprie tecnologie proprietarie a una gamma sempre più ampia di modelli.

Se la tecnica rimane invariata, anche il design della Honda CB750 Hornet 2027 conserva gli elementi che hanno contribuito a costruirne l'identità. La naked giapponese continua a distinguersi per un'impostazione estetica spigolosa, compatta e aggressiva, perfettamente coerente con il carattere della moto.

Il frontale è dominato dal faro a LED con doppio proiettore, mentre dietro di esso trova posto un moderno display TFT a colori da 5 pollici, attraverso il quale il pilota può visualizzare le principali informazioni di guida.

Le linee affilate dei convogliatori laterali si integrano con un serbatoio dal design particolarmente distintivo, mentre il codino compatto contribuisce a rendere la silhouette ancora più dinamica. Il risultato è una moto immediatamente riconoscibile, capace di distinguersi all'interno del sempre più competitivo segmento delle naked di media cilindrata.

Per il 2027, dunque, Honda punta soprattutto sulla personalizzazione estetica, introducendo tre nuove livree bitono che aggiornano l'immagine della CB750 Hornet senza alterarne il carattere. Una scelta che segue una logica precisa: mantenere intatta una piattaforma tecnica già apprezzata dal mercato e aggiungere nuove possibilità per chi cerca una naked capace di unire prestazioni, tecnologia e personalità.