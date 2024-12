Chicco Full 360 i-Size: il sistema modulare che cresce con il tuo bambino

È una soluzione innovativa e versatile per accompagnare la crescita del bambino durante i viaggi in auto: il sistema modulare con base a 360° di Chicco. Un sistema, studiato per garantire il massimo della sicurezza e della praticità, che si distingue per la sua adattabilità alle diverse fasi di sviluppo del bambino, offrendo una soluzione completa e duratura.

Il cuore di questo sistema è la base Full 360 i-Size, progettata per essere compatibile con diversi seggiolini Chicco. Dalla nascita, è possibile abbinarla all’ovetto Kory Plus Air i-Size o Kory Essential i-Size, per poi passare al seggiolino auto Bi-Seat i-Size quando il bambino cresce. Grazie a questa base, una sola installazione è sufficiente per coprire tutte le esigenze fino a 150 cm di altezza, eliminando la necessità di acquistare nuove basi durante il percorso di crescita.

La base Full 360 i-Size è stata sviluppata per offrire un’esperienza d’uso intuitiva e sicura, rispettando i più recenti standard normativi. Omologata secondo la normativa i-Size (ECE R129), garantisce una protezione avanzata per i seggiolini auto fino a 105 cm, che corrispondono a circa 4 anni di età.

Grazie al suo sistema di rotazione a 360°, la base permette:

Passaggio agevole tra le modalità di installazione : dalla direzione contraria al senso di marcia, ideale per i neonati, a quella verso il senso di marcia, adatta ai bambini più grandi.

: dalla direzione contraria al senso di marcia, ideale per i neonati, a quella verso il senso di marcia, adatta ai bambini più grandi. Posizionamento frontale verso i genitori a 90°: una caratteristica pensata per facilitare il posizionamento del bambino in auto, rendendo più semplici e veloci le operazioni quotidiane.

Questa base non solo rende l’installazione più pratica, ma garantisce anche una sicurezza ai massimi livelli, grazie ai suoi connettori Isofix e alla gamba di supporto regolabile, progettata per stabilizzare ulteriormente il sistema.

La sicurezza è al centro del design della base Full 360 i-Size, e Chicco ha introdotto indicatori visivi chiari per garantire una corretta installazione. Questi segnali visivi aiutano i genitori a verificare rapidamente se la base è stata fissata correttamente all’auto, riducendo al minimo il rischio di errori.

La possibilità di abbinare alla base diversi seggiolini, ognuno progettato per una fase specifica della crescita del bambino, rende il sistema modulare con base a 360° una scelta ideale per le famiglie. L’ovetto Kory Plus Air i-Size offre un comfort ottimale ai neonati grazie ai tessuti traspiranti, mentre il seggiolino Bi-Seat i-Size garantisce protezione e comodità per i bambini più grandi.

Il sistema modulare con base a 360° rappresenta un investimento lungimirante per i genitori che cercano una soluzione completa, sicura e facile da usare. Chicco continua a innovare nel settore dei sistemi di sicurezza per l’infanzia, dimostrando che praticità e protezione possono convivere in perfetta armonia.

Grazie alla base Full 360 i-Size, i viaggi in auto diventano non solo più semplici, ma anche più sicuri, regalando tranquillità ai genitori e un’esperienza confortevole ai bambini. Dal primo viaggio a casa dall’ospedale fino ai primi anni di scuola.