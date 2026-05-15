Yamaha lancia 4 Elements of Nature: esperienze uniche tra moto e avventura

Yamaha svela il suo nuovo progetto immersivo denominato 4 Elements of Nature, pensato per chi desidera vivere la moto come strumento di scoperta, crescita personale ed energia. Al centro dell'iniziativa ci sono Terra, Aria, Acqua e Fuoco, i quattro elementi fondamentali che diventano chiave narrativa nell'universo Yamaha.



Il format si inserisce nell'ambito di GIRL FULL POWER, con una grande novità per il 2024: l'apertura dell'esperienza anche alle giovani della community guidata da Giulia Calcaterra, imprenditrice, content creator sportiva e Brand Ambassador Yamaha.



La tappa inaugurale del progetto, ARIA, si è già svolta a Milano. Le partecipanti hanno sperimentato il volo indoor e un city tour in sella ai modelli NMAX 125 e NMAX 155, accompagnate dalla staffetta della Pedersoli Riding School, Technical Partner ufficiale Yamaha.



Il prossimo evento, dedicato all'elemento TERRA, è in programma il 13 e 14 giugno a Tavernago, in provincia di Piacenza: un fine settimana tra natura, tende e percorsi off-road con le Yamaha WR125, guidate da Alessandro Tramelli, specialista e Technical Partner Yamaha Motor. I partecipanti potranno vivere un'avventura autentica all'insegna della scoperta e dello spirito di squadra.



Dopo Terra, saranno protagonisti anche Acqua e Fuoco, con attività dedicate che porteranno i partecipanti a esplorare altre dimensioni dell'avventura Yamaha. Con 4 Elements of Nature, il brand dimostra ancora una volta come la passione per le due ruote sia soprattutto desiderio di muoversi, mettersi alla prova e condividere nuove esperienze.