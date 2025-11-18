Con Twinkly il Natale si illumina di verde e rosa: la magia di Wicked accende le feste

Per questo Natale, Twinkly, il brand italiano leader nell’illuminazione smart decorativa, propone una nuova ispirazione che unisce innovazione, design e suggestione cinematografica, ispirandosi al mondo incantato di Wicked – Parte 2. L’uscita del film nelle sale diventa così lo spunto per una palette luminosa che rompe con la tradizione e invita alla sperimentazione cromatica: dal verde smeraldo di Elphaba al rosa brillante di Glinda.

Twinkly interpreta la storia delle due protagoniste trasformandola in un linguaggio visivo di luci e colori. Il verde, simbolo di indipendenza e forza, e il rosa, emblema di leggerezza e ironia, dialogano in un connubio equilibrato e contemporaneo. Le combinazioni luminose proposte dal marchio permettono di creare atmosfere che evocano la magia del racconto, dando vita a scenografie che si ispirano agli incantesimi, ai contrasti e alle emozioni del viaggio verso il Mago.

Le luci smart Twinkly offrono infinite possibilità creative grazie alle animazioni personalizzabili dell’app Twinkly, che consentono di alternare giochi di luce dinamici e sorprendenti. In pochi istanti, ogni stanza si trasforma in un piccolo palcoscenico luminoso dove ogni riflesso diventa parte di uno spettacolo domestico.

Per rendere unica l’atmosfera natalizia, il brand propone tre nuove creazioni con connessione USB-C, ideali per decorare qualsiasi ambiente della casa. Twinkly Pearls – Strings USB-C è una catena di luci versatili pensata per creare effetti avvolgenti e personalizzati. Twinkly Stars – Strings USB-C aggiunge un tocco fiabesco con piccole stelle scintillanti, perfette per illuminare con eleganza e stile. Infine, Twinkly Hearts – Strings USB-C propone cuori luminosi che diffondono un’atmosfera calda e accogliente. Tutti i prodotti sono proposti al prezzo di 49,99€.

Innovazione tecnologica e bellezza decorativa si incontrano nelle proposte Twinkly, pensate per chi desidera vivere un Natale all’insegna della creatività e dell’emozione. La palette ispirata a Wicked trasforma la casa in un luogo dove il colore diventa linguaggio espressivo e la luce si fa racconto, celebrando una magia moderna e non convenzionale.

Con le nuove collezioni smart, la tradizione luminosa del Natale si rinnova e diventa interattiva: un invito a lasciarsi guidare dalla propria fantasia, a sperimentare, e a vivere la stagione più luminosa dell’anno attraverso il potere scenografico della luce digitale.