Connessione e romanticismo: FRITZ! trasforma San Valentino in una serata senza interruzioni

In un’epoca in cui le serate romantiche si vivono spesso davanti a uno schermo, tra film in streaming, videochiamate e musica condivisa, anche la connessione Internet diventa parte integrante dell’atmosfera. FRITZ!, marchio europeo leader nelle soluzioni per la casa digitale, propone in occasione di San Valentino un invito a riscoprire il piacere della connessione stabile e senza pensieri.

“Che si tratti di una serie TV guardata insieme sul divano, di una playlist condivisa o di una videochiamata con chi è lontano, la rete domestica diventa una presenza centrale nella quotidianità e, in occasioni speciali come questa, anche nel tempo che si passa con la persona amata”. È questo lo spirito alla base della proposta FRITZ! per San Valentino: creare un ambiente in cui la tecnologia scompare, lasciando spazio alle persone e ai momenti che contano davvero.

Il cuore di questa esperienza è rappresentato dal FRITZ!Box 4690, il router di fascia alta equipaggiato con tecnologia Wi-Fi 7 per garantire velocità wireless fino a 7 Gbit/s. Grazie alle sue porte da 10 gigabit e alle funzionalità avanzate, questo dispositivo distribuisce la banda in modo efficiente su tutti i dispositivi, assicurando stabilità anche durante lo streaming 4K, il gaming online o la gestione simultanea di più attività. Il router integra inoltre una base DECT per telefoni cordless e smart home, così come una porta USB 3.0 per l’archiviazione o la stampa di rete.

Per chi desidera estendere il segnale in tutta la casa senza compromessi, FRITZ! propone il FRITZ!Repeater 1700. Quest’amplificatore di segnale sfrutta la tecnologia FRITZ! Mesh per espandere il Wi-Fi 7 in ogni stanza con velocità fino a 3,6 Gbit/s, eliminando i fastidiosi “punti morti” e assicurando fluidità a video, musica e chiamate ovunque.

Un’altra soluzione per portare Internet anche negli angoli più remoti della casa è il FRITZ!Powerline 1240 AX, che trasforma ogni presa elettrica in un punto di rete ad alte prestazioni. Con velocità fino a 1.200 Mbit/s e porte LAN gigabit integrate, assicura connessioni stabili dove il segnale Wi-Fi fatica ad arrivare. Facile da configurare, si integra nella rete esistente creando un’infrastruttura performante e omogenea.

Completa la proposta per una casa intelligente e accogliente il FRITZ!DECT 440, il dispositivo che permette di controllare luci, prese e altri componenti della smart home. Grazie al supporto DECT ULE e all’interfaccia FRITZ!OS, consente di creare scenari personalizzati e di modulare l’illuminazione per costruire l’atmosfera perfetta per la serata di San Valentino.

“Una tecnologia che funziona senza pensieri lascia più spazio alle persone e ai momenti che contano davvero”: con questa filosofia, FRITZ! dimostra che innovazione e romanticismo possono convivere sotto lo stesso tetto, rendendo la casa un luogo ancora più connesso e intimo.

In occasione di San Valentino, fino al 15 febbraio 2026, FRITZ! offre la possibilità di acquistare i propri prodotti con un 5% di sconto utilizzando il codice FRITZ!LOVE.

Leader in Europa nelle soluzioni per la banda larga e la casa digitale, FRITZ! unisce semplicità d’uso, velocità e affidabilità dei propri dispositivi. Tutti i prodotti sono sviluppati nella sede di Berlino e realizzati in Europa, con aggiornamenti costanti e nuove funzionalità offerte dal software FRITZ!OS. Con oltre 900 dipendenti e un fatturato di 630 milioni di euro nel 2024, l’azienda conferma il proprio impegno nel costruire una connettività che mette al centro la quotidianità delle persone.

Per questo San Valentino, FRITZ! invita gli utenti a riscoprire la magia di una serata perfetta: stabile, veloce e condivisa — perché anche l’amore, come una buona connessione, ha bisogno di equilibrio e continuità.