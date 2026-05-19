Aiello torna con "Scorpione": nuovo album, grandi collaborazioni e tour nei club d'Italia

Aiello è pronto a stupire ancora. Da venerdì 22 maggio arriva "Scorpione", il nuovo album dell'artista che segna un importante capitolo della sua carriera. Il disco sarà disponibile su tutti gli store digitali e, in edizione limitata autografata, su Sony Music Store sia in CD che vinile.

Nove tracce compongono il disco tra cui i brani già noti "Giganti", "Sentimentale" feat. Levante, "Come ti pare" e la nuova focus track "Fiammiferi" con ANTONIA. Da segnalare anche una collaborazione inedita con Leo Gassmann e la partecipazione di amici artisti che fanno sentire la loro presenza non solo come featuring ma come parte integrante del progetto.

Il singolo di lancio "Sotto Sotto" è già nelle principali radio, confermando la vena R&B che costituisce la spina dorsale musicale del nuovo lavoro. Aiello ha curato la produzione artistica insieme a BRAIL e coinvolto diversi produttori, creando un suono che unisce il calore e l'intimità dell'R&B contemporaneo con la tradizione cantautorale italiana. Si avvertono gli influssi di artisti internazionali come Frank Ocean, SZA e Daniel Caesar, ma anche gli echi di Rino Gaetano, Pino Daniele e Mina.

Tempo fa mi sono imbattuto in una frase che diceva che i doni più grandi nella vita non si trovano nei piani, ma nelle deviazioni. Questo disco è il frutto di un sacco di strade, non previste e nuove, che ho percorso per la prima volta, racconta Aiello.

In queste 9 canzoni racconto il dialogo più maturo e consapevole con le mie ombre, il mio rapporto più recente con il sentimento dell'Amore.

"Scorpione" è un album intenso e ricco di sfumature, capace di parlare di trasformazione e accettazione delle proprie ferite, tra nostalgia, rabbia, abbandono e consapevolezza. Un lavoro pieno di luce nuova, che osserva le cicatrici con lucidità e tenerezza, senza vittimismo, ma con la convinzione che la sofferenza possa diventare terreno fertile per la crescita.

Dopo il grande successo dei precedenti lavori, Aiello si prepara a tornare anche dal vivo con il TOUR CLUB 2026. Da novembre sarà protagonista nei club delle principali città italiane: Padova, Venaria Reale, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano. I biglietti sono già disponibili nei punti vendita autorizzati.

Aiello conferma il suo stile autentico e viscerale, abbracciando senza paura nuove direzioni musicali e racchiudendo nelle sue canzoni emozioni autentiche. Il nuovo album è pronto a conquistare il pubblico, sia con la profondità dei suoi racconti sia con la ricchezza delle collaborazioni che lo rendono ancora più speciale.