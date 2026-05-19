Frankie hi-nrg mc aggiunge nuove date al Voce e Batteria Tour 2026

Frankie hi-nrg mc amplia il suo Voce e Batteria Tour 2026 con quattro nuove date, confermando la partenza il 30 maggio da Bologna. L'artista torinese, figura di riferimento per l'hip hop italiano, porterà in scena il suo ultimo album Voce e Batteria, un progetto che valorizza al massimo l'essenza della voce, del ritmo e delle parole, accompagnato dal batterista Donato Stolfi.



Il tour, organizzato da OTR Live, abbraccerà festival e venue outdoor in tutta Italia, tra cui Bologna, Firenze, Roma, Milano, Treviso, Pietrafitta, Livorno, Galatro Terme, Trento, Bergamo, Torino e Campiano, con un calendario in continuo aggiornamento. Le nuove date annunciate sono Pietrafitta (16 luglio), Galatro Terme (10 agosto), Bergamo (4 settembre) e Campiano (3 ottobre).



Voce e Batteria è un disco che unisce alcune delle più importanti firme della scena musicale italiana. Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons, insieme a Donato Stolfi alla batteria e Dj Stile agli scratch, contribuiscono a un sound essenziale che richiama le radici dell'hip hop. Jovanotti in Pedala e batteria e Fabri Fibra in Autodafè e batteria firmano due strofe inedite, offrendo prospettive personali rispettivamente sul tema della bicicletta e dell'introspezione, in perfetta sintonia con l'impianto narrativo del progetto.



Tutti i brani propongono arrangiamenti ridotti che restituiscono nuova forza a classici del repertorio di Frankie hi-nrg mc. La scaletta dell'album include tra gli altri: Pedala e batteria con Jovanotti, Faccio la mia cosa con Tiziano Ferro, Fight da faida con Elisa e Lina Simons, Potere alla parola con Emma, Elefante con Raiz e Generazione di mostri con Diodato.



Frankie hi-nrg mc, al secolo Francesco Di Gesù, ha scritto pagine fondamentali del rap italiano con album come Verba Manent e La morte dei miracoli, di cui Quelli che benpensano resta una delle canzoni simbolo. Il suo percorso si distingue per l'indipendenza artistica e l'impegno civile, testimoniato da premi e iniziative in ambito umanitario e culturale. Nel corso della carriera ha affiancato musica, regia videoclip, attività teatrali e mostre d'arte realizzate con intelligenza artificiale.



Il Voce e Batteria Tour 2026 rappresenta un nuovo capitolo nella storia di Frankie hi-nrg mc, che con questo progetto non solo celebra la sua lunga carriera ma rinnova il suo linguaggio artistico portandolo nei principali festival italiani.