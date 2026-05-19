Jovanotti e Alfa uniscono le forze nel singolo estivo Buon Vento

Jovanotti e Alfa presentano Buon Vento, il nuovo singolo disponibile dal 22 maggio su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Celo e Federico Nardelli, rappresenta l'incontro tra uno dei nomi più iconici del pop italiano e una delle voci emergenti più amate della nuova generazione.



Buon Vento nasce come un viaggio condiviso, ricco di immagini marine, partenze e libertà. Jovanotti ha proposto ad Alfa una prima versione della canzone, invitandolo ad aggiungere la sua visione. Lo scambio spontaneo tra i due artisti ha portato alla realizzazione di un pezzo che fonde la scrittura solare ed energica di Lorenzo Cherubini con quella emotiva e generazionale di Alfa.



Dopo il successo di Niuiorcherubini, l'instant album nato a New York in una settimana, Jovanotti sceglie di aprire una nuova estate musicale salpando, simbolicamente, insieme ad Alfa. Nel brano, il mare è la metafora centrale: esprime viaggio, incertezza e crescita, un invito a partire anche quando non si conosce la destinazione.



Alfa racconta il significato personale della collaborazione: Per me Buon Vento è una di quelle cose che fai fatica a spiegare senza emozionarti. Jovanotti è il mio artista preferito da sempre: il primo concerto che ho visto nella mia vita era il suo al palazzetto di Genova. Quindi ritrovarmi oggi a cantare insieme a lui è una di quelle cose che da bambino non avrei nemmeno avuto il coraggio di immaginare. Buon Vento, per me, nasce da un immaginario profondamente genovese: il mare, il porto, le partenze, le canzoni che profumano di salsedine e richiamano quella Liguria poetica, ruvida e bellissima, dove ogni onda sembra avere una storia da raccontare. È un brano attraversato da quella malinconia luminosa che appartiene profondamente a questa terra. Il mare è la grande metafora della canzone. Non è solo un paesaggio, è la vita, è il viaggio, è quello che non puoi controllare fino in fondo ma che scegli comunque di attraversare. Nel brano ci sono due sguardi: Lorenzo è il capitano, uno che ha navigato tantissimo, che conosce bene le tempeste e le stelle; io sono più all'inizio della rotta, con gli occhi ancora pieni di domande. Però davanti al mare siamo uguali: con la stessa fame di vita, la stessa curiosità, la stessa voglia di partire. E forse è proprio lì che ci siamo incontrati. Buon Vento è un augurio antico, marinaresco, che si dice a chi parte. Ma per me è anche qualcosa di più: è un modo per dire vai, fidati, prendi il largo. Anche se non sai esattamente dove ti porterà il mare.



Lorenzo Jovanotti commenta la rivoluzione del fare musica oggi, tra collaborazione e nuove tecnologie. Jovanotti sottolinea come la musica si sia trasformata grazie ai social e alla velocità degli scambi e spiega cosa l'ha colpito di Alfa fin dai suoi primi video su TikTok. Secondo il cantautore, il nuovo modo di creare permette incontri artistici inaspettati e sempre stimolanti.



Negli ultimi anni Alfa si è affermato come una delle figure più riconoscibili della scena cantautorale, con collaborazioni che spaziano da Manu Chao a Roberto Vecchioni. Jovanotti prosegue nella sua ricerca musicale collaborando con artisti di stili diversi, portando sul palco decine di nomi e confermando la sua attitudine alla contaminazione.



Buon Vento rappresenta non solo un incontro tra due generazioni, ma anche un augurio a chiunque intraprenda un viaggio. L'energia del pezzo promette di renderlo una delle canzoni più cantate dell'estate e una presenza fissa alle prossime date del Jova Summer Party.