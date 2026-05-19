R£D torna con R£SELLER: il nuovo singolo che racconta ambizione e periferia

R£D è pronto a sorprendere di nuovo il pubblico con il suo nuovo singolo R£SELLER, disponibile ovunque dopo il successo di Kick Off. La giovane voce di Vicenza consolida la propria presenza nella scena musicale italiana con un brano che si impone come manifesto di ambizione e determinazione.



"Nessuno ci avrebbe scommesso ora tocca che ti metti in fila", sottolinea R£D, mettendo in luce la forza di chi ha scelto di scommettere tutto su se stesso.



Il titolo R£SELLER si trasforma in una metafora esistenziale: la capacità di trarre valore da ogni occasione, muovendosi abilmente tra le difficoltà di un sistema che nulla concede e imponendo la propria visione con coraggio. Il brano, prodotto da Estremo, colpisce per uno stile di scrittura ibrido e tagliente che riflette la velocità e la complessità della contemporaneità.



Nella narrazione di R£D, la periferia emerge come una Wall Street frenetica, dove anche i desideri vengono quotati e ogni scelta pesa come sul mercato finanziario. Il contrasto tra realtà autentica e imitazione si fa netto, e l'urgenza di "fare i numeri" diventa motore di una scalata personale in cui il talento si affianca a un'ossessione metodica per il successo.



Con R£SELLER e il precedente Kick Off, R£D anticipa il suo debutto dal vivo: il 22 maggio l'artista calcherà per la prima volta il palco del MI AMI Festival di Milano, portando live l'energia e il carisma che sta già conquistando ascoltatori e critica. In R£D si riconosce una voce unica, capace di raccontare il disagio senza glorificarlo o semplificarlo, in uno scenario che sa essere tanto crudo quanto autentico.



Originario di Vicenza e classe 2005, R£D si posiziona come uno dei nomi più promettenti del nuovo panorama urban italiano, pronto a portare la sua visione e la sua determinazione sui principali palchi del Paese.