Realpolitik: focus sull'attentato a Modena e aggiornamenti sul caso Garlasco

Domani sera a Realpolitik ampio spazio agli sviluppi sull'attentato a Modena e nuove attese per il caso Garlasco. In studio importanti ospiti e analisi.

Domani sera, mercoledì 20 maggio, il programma Realpolitik torna in prima serata su Retequattro con una puntata ricca di temi di stretta attualità, condotta da Tommaso Labate.

Al centro dell'attenzione ci saranno gli ultimi sviluppi relativi all'attentato avvenuto a Modena sabato scorso, che ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Proprio in queste ore, il Gip ha convalidato l'arresto e la custodia in carcere di Salim El Koudri, presunto responsabile dell'attacco. Il caso sarà analizzato con aggiornamenti dettagliati e approfondimenti sui retroscena dell'indagine, offrendo agli spettatori un quadro completo su ciò che sta accadendo nel capoluogo emiliano.

La puntata proporrà anche un focus sul caso di Garlasco, tuttora al centro del dibattito mediatico. Sono attese a breve le prime consulenze da parte della difesa di Andrea Sempio, elemento che potrebbe influenzare significativamente l'evoluzione delle indagini. Si discuterà delle implicazioni giudiziarie e investigative, con interventi dagli studi e possibili collegamenti per avere aggiornamenti dai protagonisti.

Come da tradizione, la trasmissione dedicherà uno spazio di approfondimento alla politica italiana e internazionale, affrontando i principali avvenimenti che animano il dibattito pubblico.

Non mancheranno le consuete rubriche: il commento acuto di Giampiero Mughini e i sondaggi a cura di Alessandra Ghisleri, preziosi per comprendere l'umore del paese e leggere in profondità la cronaca politica del momento.

Tra gli ospiti annunciati in studio spiccano personalità di primo piano come Roberto Vecchioni, Paolo Mieli, Barbara Palombelli e Antonio Polito, che offriranno il loro punto di vista sui fatti della settimana e parteciperanno al dibattito in diretta.

La puntata si preannuncia densa di contributi e analisi, con l'obiettivo di fornire ai telespettatori strumenti per orientarsi tra cronaca, attualità e politica.