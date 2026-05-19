Money Road: torna su Sky l'esperimento sociale con Fabio Caressa e ospiti Berti e Borghese

Money Road torna dal 21 maggio su Sky Uno e Now con Fabio Caressa: 12 concorrenti, trekking estremi e ospiti speciali Orietta Berti e Alessandro Borghese.

Il fenomeno televisivo della passata stagione ritorna in grande stile: dal 21 maggio si riaccendono i riflettori su Money Road, il reality sociale che ha conquistato il pubblico, con una nuova avventura trasmessa ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile anche on demand.

Fabio Caressa sarà ancora una volta il volto alla conduzione di questo esperimento sociale che mette alla prova dodici persone comuni, pronte a sfidarsi nella giungla malese armate solo del minimo indispensabile per la sopravvivenza. I partecipanti dovranno affrontare percorsi di trekking ancora più impegnativi e resistere a nuove e irresistibili tentazioni, che quest'anno promettono di essere totalmente inedite. Ogni scelta avrà un impatto diretto: ad ogni tentazione a cui cederanno, infatti, verrà decurtato il montepremi finale.

A mettere ulteriormente alla prova i concorrenti, due ospiti d'eccezione: Orietta Berti e Alessandro Borghese, pronti a portare il proprio carisma e una ventata di sorprese lungo il percorso.

A Money Road non ci sono giudizi, ci sono solo scelte e conseguenze: questa è la regola non scritta che guida il viaggio di chi decide di mettersi in gioco all'interno del programma. Anche per la seconda stagione, la missione sarà semplice solo in apparenza: resistere, esplorare i propri limiti e capire il valore delle proprie decisioni.

In attesa del debutto, cresce la curiosità attorno ai nuovi partecipanti e alle dinamiche che li attenderanno nella giungla. Con la guida di Fabio Caressa e con la partecipazione straordinaria di Berti e Borghese, la nuova edizione di Money Road si preannuncia ancora più avvincente e piena di colpi di scena.