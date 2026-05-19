Danny Elfman porta la magia di Tim Burton in concerto a Roma

Danny Elfman, iconico compositore di fama mondiale e collaboratore storico di Tim Burton, si esibirà per una sola imperdibile data in Italia il 1° luglio 2026 alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. L'artista, candidato a quattro premi Oscar, vincitore di tre Emmy e un Grammy, porterà in scena lo spettacolo "Danny Elfman's Music from The Films of Tim Burton" insieme alla celebre Orchestra Roma Sinfonietta, conosciuta per la versatilità artistica e le numerose collaborazioni internazionali, tra cui quella con il leggendario Ennio Morricone.

L'evento, parte del Roma Summer Fest 2026, farà rivivere le iconiche colonne sonore che hanno segnato i grandi successi cinematografici di Tim Burton. Sul palco, le note di film indimenticabili come "La fabbrica di cioccolato", "The Nightmare Before Christmas", "Edward mani di forbice" e la recente serie Netflix "Mercoledì" verranno accompagnate da suggestive proiezioni, selezionate dallo stesso regista Burton per creare un'esperienza immersiva tra musica e immagini.

Uno spettacolo pensato per trasportare il pubblico nelle atmosfere magiche dei capolavori di Burton, grazie al genio compositivo di Elfman. Nel corso della sua carriera, Elfman ha realizzato le musiche di 17 film di Tim Burton, tra cui "Batman", "Alice in Wonderland", "La sposa cadavere", "Beetlejuice", "Big Fish" e molti altri titoli che hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Danny Elfman è considerato uno dei più innovativi autori di colonne sonore della sua generazione. Oltre alle collaborazioni con Tim Burton, ha firmato le musiche di film diretti da Sam Raimi come "Spider-Man" e "Doctor Strange nel Multiverso della Follia", e ha lavorato con Gus Van Sant per le pellicole premiate agli Oscar "Will Hunting - Genio ribelle" e "Milk". Sua anche la celebre sigla de "I Simpson" e le musiche per le serie "Desperate Housewives" e "Tales of the Crypt". In ambito sinfonico, Elfman ha composto nove opere eseguite nei principali teatri europei e nordamericani, oltre ad aver debuttato con successo internazionale il format concerto dedicato ai film di Tim Burton nel 2013.

La Orchestra Roma Sinfonietta, fondata nel 1994, è riconosciuta per l'ecletticità dei repertori, dal barocco al contemporaneo, dal jazz alla lirica fino al cinema. Ha calcato alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del mondo, accanto a grandi direttori e artisti di fama internazionale, e ha dedicato particolare attenzione alla valorizzazione della musica per il cinema italiano.

I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma, sono già disponibili tramite il circuito ufficiale. Un'occasione unica per gli appassionati di cinema, musica e cultura pop di vivere dal vivo la magia senza tempo delle colonne sonore che hanno accompagnato alcune delle storie più amate di sempre.