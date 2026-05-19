Fiorello annuncia: il Teatro delle Vittorie resta in Rai e appello contro le pale eoliche in Umbria

Fiorello apre la nuova puntata de La Pennicanza con una notizia che farà gioire gli appassionati della televisione italiana: il Teatro delle Vittorie resterà in Rai. Il MiC è pronto a salvare il set storico della Rai. Abbiamo spronato il ministro Giuli e lui… sta facendo effettivamente qualcosa, è incredibile! Mi ha scritto 'siamo poveri, ma ce la mettiamo tutta e vediamo come va a finire'. Ringraziamo lui e tutti coloro che stanno lottando per la causa, anche Barbara Floridia della Commissione Vigilanza Rai, ce la stiamo mettendo tutta. Il Delle Vittorie rimarrà in Rai, magari diventerà un museo, ma questa è una notizia davvero bella. Lo storico studio, simbolo di tanti programmi memorabili, potrebbe dunque diventare presto anche un museo, consolidando il suo ruolo nella memoria collettiva.

La puntata è proseguita con un tema tanto attuale quanto delicato. Fiorello ha acceso i riflettori sull'Umbria, denunciando pubblicamente il progetto 'Phobos' che prevede l'installazione di sette pale eoliche alte oltre 200 metri tra Orvieto e Castel Giorgio. Ce l'avete presente l'Umbria quanto è piccola? Di questo passo scompare! Parliamo anche di una zona turistica, con paesaggi rurali intatti per secoli… l'impatto sarebbe devastante! ha dichiarato ironicamente lo showman, ricordando che l'autorizzazione alla costruzione sarebbe giunta tramite silenzio-assenso. Da qui il suo accorato invito: Esiste una strada praticabile: l'avvio, da parte della Regione Umbria, di un procedimento di annullamento in autotutela del silenzio-assenso. Ci appelliamo alla Regione e alla Presidente Stefania Proietti. Sono pale eoliche da 200 metri, si rischia il disastro! Non si può devastare una terra meravigliosa come l'Umbria. Siamo a favore dell'energia pulita, ma le cose vanno fatte con criterio!

L'appuntamento ha regalato anche un momento di leggerezza, traendo spunto dall'ultima edizione dell'Eurovision. In chiusura, Sal Da Vinci ha fatto sorridere con il suo esilarante sfogo da un cimitero, ironizzando su una sua presunta sconfitta e sulla sparizione di un papillon, tra battute sulle classifiche e i paesi vincitori: Mi sento muorto… aggia perzo! Song arrivat quinto… perché? Perché aggia cantat senza papillon…! Che fine aveva fatto? L'avevo perso... stava nel bagaglio a mano! Purtroppo ha vinto la Jugoslavia… ha vinto la Bulgaria? Per me sono tutti uguali… cosa aveva più di me? 'E zizze! Quando na zizza incontra un papillon, il papillon è un papillon muort!

La Pennicanza conferma così la sua capacità di unire ironia e attualità, alternando satira, appelli sociali e momenti di spettacolo, con Fiorello e Fabrizio Biggio alla conduzione dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay, sul 202 del digitale terrestre e alle 7:10 su Rai2 con La Mattinanza.