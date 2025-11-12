Connect with us

Connettività e sicurezza: la tecnologia FRITZ! a supporto della Croce Rossa di Pieve Emanuele

Published

Un nuovo capitolo di innovazione e solidarietà si apre per la Croce Rossa Italiana grazie alla collaborazione tra il Comitato di Pieve Emanuele e FRITZ!, realtà europea leader nelle soluzioni di connettività. L’unione delle rispettive competenze ha permesso di realizzare un progetto ambizioso: un Posto di Soccorso e Assistenza Avanzato (PMA) mobile, completamente autonomo e dotato di una rete di comunicazione indipendente, sicura e ad alte prestazioni.

Il PMA del Comitato CRI di Pieve Emanuele, situato a sud di Milano, nasce con la missione di fornire assistenza sanitaria immediata in scenari di maxiemergenze, calamità naturali o grandi eventi. In contesti di questo tipo, la continuità della comunicazione rappresenta un elemento essenziale per la sicurezza e il coordinamento operativo. Da qui l’esigenza di disporre di una infrastruttura in grado di garantire una connessione autonoma, stabile e protetta, senza dipendere da reti fisse o pubbliche potenzialmente instabili.

La soluzione FRITZ! ha risposto a tutte queste necessità con tecnologia d’avanguardia e facilità d’uso. Il progetto è stato realizzato attraverso dispositivi di fascia alta forniti da FRITZ! Italia, in grado di creare una rete sinergica, scalabile e facilmente gestibile anche dai volontari. Al centro del sistema si trova il FRITZ!Box 6860 5G, un router mobile compatto capace di fornire connettività veloce e sicura anche in assenza di infrastrutture fisse. Dotato di firewall intelligente, supporto VPN (WireGuard e IPSec), reti guest e crittografia WPA3, garantisce la massima protezione dei dati e la continuità del servizio anche in condizioni ambientali difficili, grazie al box esterno resistente IP54. A supporto, il FRITZ!Repeater 6000 assicura un’estensione del segnale Wi-Fi ad alta velocità e stabilità su tutto il perimetro del PMA, permettendo la connessione simultanea di numerosi dispositivi medici, tablet e terminali.

L’intero sistema è gestito tramite FRITZ!OS, il sistema operativo che offre interfacce intuitive, funzioni di monitoraggio e aggiornamenti automatici per la sicurezza. Questo approccio ha consentito ai volontari di configurare e attivare la rete in pochi minuti, riducendo del 50% i tempi di avvio rispetto a soluzioni precedenti.

I risultati sono tangibili: connessione stabile e ininterrotta anche in aree prive di rete cablata, massima protezione dei dati sensibili, configurazione semplificata e copertura Wi-Fi estesa e performante. Tutto ciò rende il PMA un presidio operativo pronto all’uso in qualsiasi contesto, capace di sostenere in tempo reale le attività di soccorso.

“Grazie alla soluzione FRITZ! siamo riusciti a creare una rete autonoma e sicura, pronta all’uso in qualsiasi situazione. La stabilità e la semplicità d’uso dei dispositivi ci permettono di concentrarci sulle persone, sapendo che la comunicazione non sarà mai un problema”, ha commentato la delegata tecnica locale dell’Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi della Croce Rossa Italiana – Comitato di Pieve Emanuele.

Con questo progetto, la tecnologia FRITZ! conferma il proprio ruolo di alleato strategico per chi opera in prima linea, consentendo ai volontari della Croce Rossa di affrontare emergenze e grandi eventi con strumenti digitali affidabili e performanti. Una sinergia tra innovazione e umanità che testimonia come la connettività possa trasformarsi in un vero e proprio supporto alla sicurezza e alla salute collettiva.

