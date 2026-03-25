Costa Crociere inverno 2026/2027: nuove rotte tra Canarie, Mediterraneo e Caraibi, con itinerari esclusivi e Sea Destinations

L’inverno 2026/2027 segna una nuova fase per Costa Crociere, che presenta una programmazione ricca di novità e itinerari pensati per valorizzare alcune delle destinazioni più affascinanti al mondo. Dalle Isole Canarie al Mediterraneo, fino ai Caraibi, la compagnia punta su esperienze sempre più immersive, arricchite dalle innovative Sea Destinations, che trasformano la navigazione in un momento centrale del viaggio.

Protagonista assoluta della stagione sarà Costa Smeralda, che per la prima volta debutta alle Canarie con un itinerario di otto giorni tra scenari naturali spettacolari e atmosfere uniche. L’arcipelago spagnolo si conferma una meta ideale per l’inverno grazie al suo clima mite e ai paesaggi che alternano vulcani, dune e coste selvagge. Tra le tappe più suggestive spiccano Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria, a cui si aggiunge Madeira, per un tocco ancora più esotico. Particolarmente significativa è la presenza di un overnight a Santa Cruz de Tenerife, che permette ai viaggiatori di vivere la destinazione anche nelle ore serali, tra cultura, luci e tradizioni locali.

Elemento distintivo dell’offerta Costa sono le Sea Destinations, esperienze esclusive pensate per esaltare la magia del mare. Tra queste, il Canary Sea Darkest Spot offre la possibilità di osservare uno dei cieli stellati più puri al mondo, mentre Atlantis Crest conduce gli ospiti in un viaggio suggestivo tra mito e realtà, evocando le leggende di Atlantide attraverso scenografie immersive.

Nel Mediterraneo Occidentale torna protagonista Costa Pacifica, con una proposta che unisce crociere settimanali e itinerari più lunghi. Le rotte includono città iconiche come Savona, Marsiglia, Barcellona, Napoli, Palermo e Civitavecchia, affiancate da destinazioni dal fascino esotico come Tunisi, porta d’accesso alla Medina, ai souk e ai siti archeologici di Cartagine. Le crociere più estese permettono di spingersi fino a Malaga e Tangeri, offrendo un mix unico di cultura europea e suggestioni nordafricane.

Il Mediterraneo si conferma una scelta strategica anche in inverno grazie al suo clima favorevole e alla ricchezza culturale. In questo contesto si inserisce anche Costa Toscana, con itinerari tra Italia, Francia e Spagna, arricchiti dalla presenza di Palma di Maiorca. Da marzo 2027 torna inoltre una delle esperienze più apprezzate, il Balearic Sea Darkest Spot, che permette di ammirare il cielo stellato nel punto più buio del Mediterraneo.

Per chi desidera invece temperature tropicali, i Caraibi rappresentano una delle opzioni più attrattive della stagione. Costa Fascinosa e Costa Favolosa propongono itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con la formula volo + crociera e imbarchi da diverse destinazioni, tra cui La Romana, Santo Domingo, Guadalupa e Martinica. Le rotte attraversano luoghi iconici come Barbados, Santa Lucia, Tortola e Saint Kitts, alternando spiagge bianchissime, acque cristalline e foreste rigogliose.

Anche nei Caraibi le Sea Destinations giocano un ruolo centrale, con esperienze come il Caribbean Sea Darkest Spot e la spettacolare Martinique Bay, dove musica, colori e tradizioni locali danno vita a eventi coinvolgenti direttamente sul mare. Particolarmente interessante è anche l’esplorazione approfondita della Repubblica Dominicana, con tappe come Cabo Rojo e l’isola Catalina, pensate per offrire un’esperienza autentica e meno convenzionale.

Guardando oltre l’inverno, Costa arricchisce l’offerta con itinerari speciali come la crociera in Giappone a bordo di Costa Serena, un viaggio di undici giorni tra Tokyo, Kyoto, Nagasaki e altre città simbolo, e con due straordinari Giri del Mondo. Tra questi, spicca quello di 139 giorni a bordo di Costa Deliziosa, che attraversa continenti e oceani toccando mete iconiche come le Hawaii, Tahiti, l’Australia e il Sud-Est asiatico.

Con questa nuova programmazione, Costa Crociere rafforza la propria posizione nel settore, puntando su itinerari diversificati, esperienze immersive e destinazioni di grande richiamo. Le crociere inverno 2026/2027 sono già prenotabili tramite agenzie di viaggio e canali ufficiali, confermando l’obiettivo della compagnia di offrire viaggi sempre più completi, emozionanti e su misura per ogni tipo di viaggiatore.