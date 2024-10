Cotonella insieme a “Fondazione Veronesi”

Cotonella, marchio leader nell’intimo quotidiano e simbolo di benessere femminile da oltre 50 anni, rinnova la sua vicinanza a Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza nel campo dell’oncologia femminile. In occasione dell’Ottobre rosa, l’azienda, da sempre attenta alla salute delle donne, è sempre più determinata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce nella lotta contro i tumori femminili.

Nello specifico, Cotonella concretizza il proprio supporto a Fondazione Veronesi finanziando la borsa di ricerca della Dott.ssa Sensi, la quale è impegnata nello sviluppo di nuovi trattamenti per il tumore ovarico. Il progetto mira a individuare terapie personalizzate per ogni paziente, migliorando così i percorsi terapeutici e l’efficacia delle cure oncologiche.

Inoltre, per il terzo anno consecutivo, Cotonella sarà Official Partner dell’undicesima edizione della PittaRosso Pink Parade, la camminata non competitiva di 5 km simbolo del mese “rosa”, che si terrà il 20 ottobre per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili e sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce. La manifestazione si terrà sia in presenza a Milano, con partenza da Piazza San Babila, sia in modalità diffusa in tutta Italia, per garantire a tutti la possibilità di partecipare. Per l’occasione Cotonella sarà presente alla manifestazione sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre con il proprio stand all’interno dell’area dedicata agli sponsor dell’evento.

L’azienda ha scelto di comunicare il proprio sostegno alla ricerca scientifica di Fondazione Veronesi attraverso la linea di intimo assorbente Cotonella FloWear, la gamma di mutandine lavabili e riutilizzabili che offre comfort, sicurezza e protezione durante le mestruazioni, in caso di leggere incontinenze o perdite occasionali. Quest’anno, oltre ai prodotti esistenti lanciati nel 2023, è stato introdotto il nuovo slip da ciclo apribile, progettato per facilitare il cambio.

Marco Zannier, Presidente di Cotonella S.p.A commenta: “Essere Official Partner della PittaRosso Pink Parade per il terzo anno consecutivo non è solo motivo di grande orgoglio, ma rappresenta anche un segno tangibile della nostra perseveranza e del nostro impegno nella lotta contro i tumori femminili a fianco di Fondazione Veronesi. Si tratta di un’opportunità significativa per unire le forze e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce, dei sani e corretti stili di vita e dell’importanza del finanziamento alla ricerca scientifica, fondamentale per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci.”