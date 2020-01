Creative, conquista la vittoria con le nuove cuffie SXFI Gamer!

Durante il CES 2020 Creative Technology ha rivelato SXFI GAMER, le nuove cuffie USB per il gaming con uno speciale profilo audio in grado di ottimizzare la tecnologia Super X-Fi per i videogiochi sparatutto in prima persona.

Un’esperienza di gioco realistica come mai prima d’ora

L’olografia per cuffie Super X-Fi è la pluripremiata tecnologia in grado di ricreare l’ambiente sonoro di un sistema di altoparlanti surround di alta qualità in cuffia e lo personalizza con l’intelligenza artificiale (IA) per un’esperienza di ascolto naturale. Annunciata per la prima volta durante il CES 2019 e dopo aver vinto numerosi premi (15 best-of-show award), la tecnologia SXFI ha colpito fin da subito utenti e critici grazie al realismo dell’audio personalizzato, realizzato su misura per i loro profili antropometrici.

Durante il CES 2020, Creative ha annunciato la nuovissima tecnologia Super X-Fi Gen2, la versione successiva di Super X-Fi che presenta miglioramenti chiave come una più alta precisione nella personalizzazione del profilo audio personale, l’aumento del dettaglio del suono nella configurazione surround e una migliore direzionalità e fedeltà dell’audio.

Il profilo audio da gaming di SXFI GAMER racchiude tutte queste novità e le ottimizza per i videogiochi sparatutto in prima persona migliorando in particolare i suoni ambientali, i segnali acustici, la percezione della distanza e la direzionalità dell’audio nel gioco: tutti elementi necessari per soddisfare i videogiocatori competitivi.

Lo sviluppo di un profilo audio personalizzato per il gaming è stato per Creative uno step naturale durante la creazione di Super X-Fi. Infatti, Lee Teck Chee, Vicepresidente della Tecnologia di Creative e inventore di Super X-Fi, ha affermato che “Il design del realismo audio per i videogiochi, specialmente per gli sparatutto in prima persona, deve avere un approccio diverso rispetto a quello per i film. Lavorare al suono Super X-Fi per il gaming è stata una sfida ma la nostra competenza e la nostra esperienza ci hanno guidato nella giusta direzione. Lavoriamo con i videogiochi da molto tempo, fin dai primi tempi con Sound Blaster, più di 30 anni fa e abbiamo una profonda conoscenza riguardo l’ottimizzazione delle prestazioni audio per i vari tipi di giochi.”

Per un look da vero Pro Gamer

Oltre all’incredibile qualità audio, l’headset SXFI GAMER presenta un design che si addice perfettamente ai veri pro gamer.

SXFI GAMER sfoggia un profilo di illuminazione RGB più aggressivo e di stile rispetto alle precedenti cuffie da gioco Creative e offre maggiore comfort grazie ai cuscinetti in pelle. Un’importante caratteristica è il nuovissimo design del microfono per perfezionare la comunicazione durante la sessione di gioco: il filtro pop integrato migliora l’unidirezionalità del suono, la riduzione del suono di sottofondo e del rumore e favorisce un suono più chiaro e naturale.

Il lancio di SXFI GAMER è programmato per il secondo trimestre del 2020 e avrà un prezzo interessante per il mercato.

