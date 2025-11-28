Connect with us

Motori

CUPRA Raval: il carattere elettrico della compatta urbana del futuro

Published

Nel panorama della mobilità elettrica, CUPRA compie un nuovo passo decisivo verso il futuro con la presentazione della CUPRA Raval, la prossima compatta elettrica urbana del marchio, mostrata per la prima volta in versione pre-serie. In vista del lancio ufficiale previsto per il 2026, questa fase di test su strada segna l’inizio di un nuovo capitolo per la casa spagnola, che continua a fondere prestazioni sportive ed elettrificazione in un’unica identità distintiva.

La CUPRA Raval rappresenta una tappa fondamentale nella strategia del brand di creare vetture destinate a un pubblico giovane, urbano e dinamico, che cerca un’auto elettrica capace di emozionare alla guida. Durante il test drive pre-serie, la versione camuffata del modello ha già messo in mostra la sua maneggevolezza sportiva e le sue prestazioni di alto livello, offrendo un’anticipazione delle sensazioni che saprà regalare ai futuri clienti.

Basata sulla nuova piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen, la Raval adotta una configurazione a trazione anteriore, progettata per garantire efficienza e stabilità anche nelle manovre più dinamiche. Questo telaio evoluto, sviluppato per adattarsi alle nuove esigenze della mobilità elettrica, consente di unire un’esperienza di guida coinvolgente e precisa con un utilizzo fluido e ottimizzato in ambito urbano.

La nuova compatta elettrica di CUPRA si inserisce inoltre come primo modello della famiglia di auto urbane elettriche sviluppate all’interno del visionario progetto guidato da Martorell, simbolo della rinnovata spinta innovativa del marchio. Con questo progetto, CUPRA conferma la volontà di posizionarsi come punto di riferimento nel segmento delle citycar elettriche di qualità, con design distintivo, tecnologia avanzata e un carattere fortemente sportivo.

Pur mantenendo ancora il riserbo sui dettagli tecnici e sulle caratteristiche definitive, la Raval si presenta già come una protagonista attesa della nuova era della mobilità elettrica. La sua combinazione di stile, performance e sostenibilità la rende una delle proposte più promettenti per chi cerca un’alternativa compatta ma ricca di personalità.

Con la CUPRA Raval, il marchio dimostra ancora una volta che l’elettrificazione non significa rinunciare al piacere di guida, ma anzi amplificarlo attraverso soluzioni tecniche innovative e un approccio che mette al centro l’emozione. L’appuntamento è fissato al 2026, quando la nuova compatta elettrica urbana svelerà definitivamente tutto il suo carattere.

