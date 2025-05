Da adesso in libreria “VINCENTE O PERDENTE”: il libro-confessione di ORNELLA VANONI

Lo scorso 6 maggio è stato pubblicato “Vincente o Perdente”, un nuovo libro che segna un incontro significativo tra l’icona della musica italiana Ornella Vanoni e il talentuoso autore e cantautore Pacifico. Questo volume, parte della Collana Oceani, non è semplicemente un’autobiografia, ma piuttosto si presenta come un diario sentimentale, una profonda confessione che offre uno sguardo intimo alla vita e ai pensieri di una delle artiste più incomparabili d’Italia. “È sempre stato il mio nome, Ornella. Ma ora mi sembra finalmente di averlo scritto di mio pugno”, afferma Vanoni, esprimendo il senso di autenticità e coinvolgimento personale che ha infuso in questo libro.

Nel corso delle sue 176 pagine, “Vincente o Perdente” raccoglie e racconta le emozioni, i pensieri e i momenti cruciali di una vita vissuta tra fragilità e determinazione. Vanoni stessa riflette sul suo straordinario cammino, una vita “difficile, dolorosa. E bella, bellissima. E gioiosa. Ho avuto tutto”. L’amore, lo humor inesorabile, la malinconia, e la sua capacità di scegliere il salto nel vuoto invece del passo cauto, sono tutti elementi che fanno di Ornella Vanoni un’icona per generazioni diverse.

Ornella Vanoni non è nuova alle sfide e alle collaborazioni artistiche. La sua carriera comincia a metà degli anni ’50 quando si iscrive all’Accademia di Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Da allora, ha vissuto una serie di incontri significativi con figure come Giorgio Strehler, Gino Paoli, Vinícius de Moraes, e molti altri, portandola a esplorare e dominare diversi generi musicali, dal teatro alla musica jazz, e alla canzone d’autore.

Pacifico, nome d’arte di Luigi De Crescenzo, ha a sua volta una carriera ricca e variegata. Nato e cresciuto a Milano, è un musicista e scrittore rinomato per la sua abilità nel creare brani che colpiscono al cuore. Vincitore di prestigiosi riconoscimenti, come la Targa Tenco Opera Prima nel 2001, ha scritto per i più grandi artisti italiani, consolidando il suo ruolo come una voce influente nel panorama musicale contemporaneo.

“Vincente o Perdente” è un’opera che promette di coinvolgere e ispirare, offrendo una nuova prospettiva su Ornella Vanoni, una donna che ha vissuto la sua vita con passione e coraggio, sempre pronta a condividere il suo viaggio personale con chi è disposto ad ascoltare.