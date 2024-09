Da domani su Sky e NOW lo spin-off di “The Batman”

A partire da domani, 20 settembre, sarà possibile immergersi nell’universo criminale di Gotham City con il primo spin-off del famoso blockbuster di Matt Reeves, “The Batman”. Il candidato all’Oscar Colin Farrell vestirà i panni dell’iconica nemesi di Batman, il Pinguino, in una serie drammatica in otto episodi intitolata “THE PENGUIN”.

La serie, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, seguirà le vicende del protagonista Oz Cobb, interpretato da Farrell, in una Gotham City in cui la criminalità regna sovrana. Il cast include anche talenti come Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Clancy Brown, e molti altri.

“Il secondo episodio andrà in onda lunedì 30 settembre e, a seguire, ogni lunedì una nuova puntata su Sky Atlantic, sempre disponibile on demand e in streaming”, si legge nel comunicato.

THE PENGUIN, prodotta da DC Studios e con Lauren LeFranc come showrunner, promette di ampliare ulteriormente l’universo della DC Comics, aggiungendosi alla già ricca library di titoli disponibili su Sky e NOW come “The Flash”, “Shazam! Furia degli Dei”, “Suicide Squad” e “Batman v Superman: Dawn of Justice”.

Non resta che prepararsi per l’arrivo di quest’atteso spin-off e lasciarsi coinvolgere dalle oscure vicende del Pinguino e della sua lotta per il potere a Gotham City.