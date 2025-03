Da oggi online il trailer di “PINO”, il documentario dedicato a PINO DANIELE

Il documentario “PINO”, dedicato al grande artista Pino Daniele, ha finalmente rilasciato il suo trailer online, pronto a catturare l’attenzione dei fan del cantautore partenopeo. Diretto da Francesco Lettieri e prodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film in collaborazione con Netflix e Tim Vision, il film promette di svelare una nuova prospettiva su uno dei più grandi interpreti della musica italiana.

Il documentario si preannuncia come un’immersione totale nella vita e nell’arte di Pino Daniele, con riprese inedite di concerti, backstage, sale d’incisione e molto altro ancora. Francesco Lettieri e Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale, ci condurranno attraverso i luoghi che hanno segnato la carriera e la vita privata dell’artista, svelando dettagli intimi e storie ancora non raccontate.

Francesco Lettieri, regista napoletano, porta il suo sguardo attento sulla figura di Pino Daniele, inserendo la Napoli contemporanea come sfondo essenziale per raccontare la sua storia, innovativa e lontana dagli stereotipi.

Il documentario “PINO” non si limita a esplorare la figura artistica di Pino Daniele, ma approfondisce anche il lato umano e personale dell’uomo dietro l’icona. Attraverso le testimonianze di artisti come Rosario Fiorello, Jovanotti, Vasco Rossi, e molti altri, il film ci porterà nel cuore dell’universo musicale di Pino, rivelando dettagli inediti e emozionanti.

Per i veri appassionati e curiosi di scoprire il genio di Pino Daniele, l’appuntamento è fissato per il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile al cinema, dove l’evento speciale porterà alla luce nuovi dettagli e emozioni legati alla carriera di questo straordinario artista. Con un cast di collaboratori di prestigio e un’attesa palpabile tra i fan, il documentario “PINO” si preannuncia come uno dei momenti più significativi per la musica italiana degli ultimi anni. Prep…