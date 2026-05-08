Dal 9 maggio tornano la cucina romana e i sapori pugliesi su Food Network

Su Food Network arrivano dal 9 maggio nuove puntate di Il Convivio della Trippa e Mangia Puglia Ama, per celebrare cucina romana e tradizioni pugliesi.

Dal 9 maggio Food Network propone nuovi episodi di due programmi che celebrano la cucina regionale italiana. I telespettatori potranno immergersi nuovamente nelle tradizioni culinarie di Roma e della Puglia grazie a Il Convivio della Trippa con Alessandra Ruggeri e Mangia Puglia Ama con Antonella Ricci e Vinod Sookar.

Il Convivio della Trippa torna nella suggestiva cornice di Trastevere a Roma. La chef Alessandra Ruggeri, titolare dell'Osteria della Trippa, guida il pubblico attraverso un viaggio nel gusto autentico della cucina romanesca. Tra grandi classici come amatriciana, carbonara e gricia, e nuove interpretazioni contemporanee, il programma offre piatti iconici e preparazioni originali che raccontano l'anima più vera della cucina capitolina. Ruggeri si distingue per la sua comunicativa ironica e spontanea, capace di trasformare ogni episodio in un percorso conviviale tra storia, semplicità e sapori senza tempo. La produzione è firmata da Darallouche per Warner Bros. Discovery.

Mangia Puglia Ama presenta nuovi episodi con la chef stellata Antonella Ricci e suo marito Vinod Sookar. La coppia si alterna tra piatti tipici pugliesi e influenze della cultura mauriziana di Sookar, offrendo ricette come focaccia tarantina con cipolle, sagne al ragù di polpo e dolci della tradizione. Nonna Dora ritorna con i suoi dolci tipici e, in questa stagione, ci sarà anche un incontro speciale con Frank Moyo e Nonna Rita, protagonisti di C'era una volta in Calabria, per un dialogo gastronomico tra Puglia e Calabria. La produzione è di mediaMai per Warner Bros. Discovery.

Tutti gli episodi saranno trasmessi sul canale 33 del Digitale Terrestre e tivùsat e disponibili su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. Appassionati di cucina e tradizioni regionali italiane avranno così l'opportunità di vivere un viaggio unico fra sapori autentici, storia popolare e nuove contaminazioni creative.