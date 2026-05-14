The Strokes sorprendono con il nuovo singolo Falling Out Of Love e annunciano Reality Awaits

The Strokes tornano sulle scene con una sorpresa inaspettata: il nuovo singolo Falling Out Of Love. Lanciato all'improvviso, il brano anticipa il loro settimo album di inediti, Reality Awaits, atteso per il 26 giugno e già disponibile in pre-order. Pubblicato sotto Sony Music, Cult Records e RCA Records, l'album uscirà in formato digitale, CD, LP nero, LP Black Ice Glitter (esclusiva Discoteca Laziale) e LP Metallic Gold (esclusiva IBS/Feltrinelli), offrendo ai fan numerose opzioni da collezione.

L'artwork scelto per il progetto è Untitled (Cowboy) 1989 courtesy of Richard Prince, segno della continua attenzione della band anche all'aspetto visivo che accompagna la loro musica.

Reality Awaits comprende anche il singolo Going Shopping, già accolto con entusiasmo e che ha segnato il primo passo di questa nuova era musicale. L'intero disco è stato registrato in Costa Rica con la produzione di Rick Rubin, prima di essere rifinito in varie parti del mondo, dimostrando la versatilità e la maturità raggiunta dalla band dopo sei anni di silenzio discografico, successivi all'uscita di The New Abnormal del 2020.

L'attesa per il nuovo album sarà accompagnata da un intenso tour mondiale che vedrà The Strokes protagonisti sui palchi dei principali festival internazionali, tra cui Coachella, Bonnaroo, Outside Lands e Summer Sonic 2026 in Giappone. Questi appuntamenti confermano ancora una volta la centralità della band nella scena musicale globale.

Dai primi anni Duemila, The Strokes hanno ridefinito il panorama del rock contemporaneo, influenzando un'intera generazione di musicisti e ascoltatori. Con Falling Out Of Love e Reality Awaits, il gruppo conferma la propria attitudine a sorprendere e innovare, ribadendo il ruolo centrale che occupa nell'evoluzione della musica del ventunesimo secolo.