A Gardaland la Baby Dance si rinnova con Carolina Benvenga e la Giornata della Fragola

Canzoni come Quarantaquattro gatti o Veo Veo continuano a far parte dei rituali di tante famiglie italiane, affiancandosi ai recenti successi virali come Baby Shark e Pesciolino Dance. Oggi questi brani non si tramandano soltanto cantando: vengono condivisi e ballati grazie ai social e alla TV, diventando punti di riferimento durante momenti di intrattenimento e baby dance domestica.



L'evoluzione dell'intrattenimento per i più piccoli passa anche dai social e dai cosiddetti influencer family friendly, capaci di entrare nella quotidianità delle famiglie con contenuti educativi e coinvolgenti che uniscono grandi e piccoli.



Tra i volti più amati, spicca Carolina Benvenga, protagonista dell'intrattenimento kids che il 16 maggio inaugurerà la kermesse Prezzemolo Berry Bites a Gardaland. L'evento vedrà Carolina protagonista in un doppio appuntamento tra meet&greet con i fan e una performance dal vivo, dove presenterà in anteprima la nuova canzone "Blatta Matta".



L'iniziativa si inserisce in un ricco calendario dal 16 al 24 maggio: Gardaland celebra la Giornata Nazionale della Fragola il 19 maggio, uno dei frutti più amati dai bambini e dalla mascotte Prezzemolo, con numerose attività pensate per tutta la famiglia.



I visitatori potranno immergersi in un'esperienza di intrattenimento davvero unica, tra laboratori creativi a tema food, incontri con il Maitre Chocolatier e workshop dedicati alla sostenibilità. Non mancherà anche un laboratorio di disegno guidato da Lorenzo De Pretto, fumettista e ideatore di Prezzemolo. L'offerta del parco si arricchisce così di momenti pensati per il divertimento condiviso tra genitori e figli, nei quali la musica, il gioco e la creatività sono protagonisti assoluti.



Gardaland si conferma ancora una volta punto di riferimento per l'intrattenimento familiare, proponendo esperienze che fondono tradizione, innovazione e l'entusiasmo dei nuovi idoli digitali.