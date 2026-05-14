Morgan Icardi pubblica le Goldberg Variations: Bach tra passato e presente

Morgan Icardi, a soli 19 anni, conferma il suo straordinario talento con la pubblicazione del nuovo album Goldberg Variations (Musica Viva/Egea Music), disponibile in formato CD e digitale. L'interprete si cimenta con una delle opere più complesse e affascinanti di Johann Sebastian Bach, esplorando la varietà e la ricca complessità delle Variazioni Goldberg al pianoforte solo e come direttore musicale.



Icardi si distingue per il suo percorso fuori dal comune, essendo stato il più giovane diplomato in Direzione d'Orchestra al triennio accademico della Scuola Civica Claudio Abbado di Milano e avendo studiato al Massachusetts Institute of Technology, dove ha approfondito il pensiero sistemico applicato alla musica. Questa formazione lo porta a considerare la musica non solo come opera finita, ma come processo dinamico all'interno della cultura contemporanea.



L'album Goldberg Variations nasce dal desiderio di far dialogare il repertorio barocco con la società di oggi, sottolineando l'attualità inaspettata delle musiche di Bach. Le Goldberg Variations possono essere ascoltate come una straordinaria architettura del pensiero: tutto nasce da una struttura armonica invariabile che genera una molteplicità di forme. Ogni variazione è diversa, ma tutte sono profondamente legate tra loro. In Bach, la struttura non limita la libertà: la rende possibile. La complessità non è mai caos, ma ordine dinamico. In un tempo dominato dalla velocità e dalla frammentazione, questa musica richiede qualcosa di diverso: durata, attenzione, profondità. Eseguire oggi le Variazioni Goldberg è, in questo senso, un atto di concentrazione e di resistenza. Significa scegliere di abitare il tempo, invece di consumarlo. così racconta Morgan Icardi, condividendo la sua visione artistica.



La tracklist dell'album segue fedelmente la monumentale opera di Bach, partendo dall'Aria iniziale per poi esplorare le 30 variazioni e concludere con la celebre Aria da Capo. Il lavoro è il risultato di un'intensa attività artistica che ha visto il giovane musicista impegnato in concerti e residenze in tutta Italia e in Europa. Il precedente album, Mozart Across Boundaries, aveva già riscosso successo di critica grazie a maturità interpretativa e profondità espressiva sorprendenti per la giovane età.



Oggi, Morgan Icardi si conferma una delle promesse più interessanti della scena musicale internazionale, portando avanti una ricerca costante e personale sul significato della musica nel mondo contemporaneo. Alterna l'attività direttoriale a quella pianistica, sostenuto da un team di insegnanti d'eccellenza della musica classica italiana.



L'uscita di Goldberg Variations rappresenta non solo un omaggio al genio di Bach ma anche un invito ad ascoltare con attenzione e profondità, riscoprendo il valore del tempo nella società di oggi.