Maddalena conquista la scena pop con il nuovo video di EI MADDALENA

Da oggi è online il video di EI MADDALENA, il nuovo singolo della giovane cantautrice romana Maddalena, prodotto da CanovA e distribuito da Trident Concerts e ADA Music Italy. Con questo brano Maddalena si afferma come una delle nuove voci più interessanti della scena pop nazionale, grazie ad una cifra che fonde energia, ironia e una profonda autenticità.

Nel video, realizzato da Nsty Space con Alessandro Galizia e Romano Dubbini, Maddalena mette in scena il movimento e il caos del quotidiano, offrendo una rappresentazione diretta e ironica della fragile ricerca di equilibrio che accomuna molti giovani adulti. Il singolo si distingue per un sound irresistibilmente pop e per la sua narrazione autobiografica, diventando rapidamente uno specchio nel quale chiunque può riconoscersi.

L'artista riflette sul percorso personale e universale dell'esistenza, prestando particolare attenzione all'oscillazione tra felicità e difficoltà. In queste parole, Maddalena sintetizza il senso del brano: "In questa canzone c'è la mia caoticità, la mia energia, i miei gusti musicali, i miei riferimenti artistici. Mi sono ispirata al pendolo di Schopenhauer, la celebre metafora che racconta la vita come un'oscillazione continua tra noia - quel vuoto che inquieta e spaventa - e dolore, che qui si fa 'rumore', perché 'voglio fare musica pop e amo la Rettore', materia viva da trasformare in musica. In mezzo, esistono lampi brevissimi: istanti di felicità che non durano, ma illuminano. Sono rari, sì, ma sono il vero sapore dell'esistenza. Questo brano nasce per invitarci a riconoscerli, a fermarli con lo sguardo, a ringraziarli e a dar loro un valore infinito. Voglio pensare mentre ballo e mentre sbaglio, datemi 'un centro, ma senza troppa gravità'."

Nata a Roma nel 1998, Maddalena Morielli ha saputo unire la tradizione cantautorale italiana, assorbita ascoltando Battiato, ad una spiccata sensibilità internazionale ispirata a Lana del Rey. Dopo aver debuttato nel 2021 con il brano "Anxiety is a modern cliché", prodotto da Andrea Rigonat e ben accolto dalla critica, Maddalena ha deciso di investire nella propria crescita artistica, conseguendo la laurea in filosofia estetica a Roma e trasferendosi a Milano per dedicarsi professionalmente alla musica.

Il 2024 è stato un anno di grande fermento per Maddalena: la partecipazione alle finali di Area Sanremo con "Sogni d'oro e d'argento", l'apertura di alcune date del PalaJova e la partecipazione al tour di Cristiano De André hanno consolidato la sua presenza live e la percezione di una carriera in rapida crescita. Il nuovo singolo EI MADDALENA proietta ora Maddalena verso nuovi traguardi, confermandola come artista pop in grado di coniugare leggerezza e profondità attraverso una musica capace di coinvolgere e far riflettere.