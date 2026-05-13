Maddalena conquista la scena pop con il nuovo video di EI MADDALENA
Spettacolo

Maddalena conquista la scena pop con il nuovo video di EI MADDALENA

Maddalena, giovane cantautrice romana, pubblica il video del nuovo singolo EI MADDALENA portando energia, autenticità e riflessione nella scena pop italiana.

di Valerio Sibille
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Da oggi è online il video di EI MADDALENA, il nuovo singolo della giovane cantautrice romana Maddalena, prodotto da CanovA e distribuito da Trident Concerts e ADA Music Italy. Con questo brano Maddalena si afferma come una delle nuove voci più interessanti della scena pop nazionale, grazie ad una cifra che fonde energia, ironia e una profonda autenticità.

Nel video, realizzato da Nsty Space con Alessandro Galizia e Romano Dubbini, Maddalena mette in scena il movimento e il caos del quotidiano, offrendo una rappresentazione diretta e ironica della fragile ricerca di equilibrio che accomuna molti giovani adulti. Il singolo si distingue per un sound irresistibilmente pop e per la sua narrazione autobiografica, diventando rapidamente uno specchio nel quale chiunque può riconoscersi.

L'artista riflette sul percorso personale e universale dell'esistenza, prestando particolare attenzione all'oscillazione tra felicità e difficoltà. In queste parole, Maddalena sintetizza il senso del brano: "In questa canzone c'è la mia caoticità, la mia energia, i miei gusti musicali, i miei riferimenti artistici. Mi sono ispirata al pendolo di Schopenhauer, la celebre metafora che racconta la vita come un'oscillazione continua tra noia - quel vuoto che inquieta e spaventa - e dolore, che qui si fa 'rumore', perché 'voglio fare musica pop e amo la Rettore', materia viva da trasformare in musica. In mezzo, esistono lampi brevissimi: istanti di felicità che non durano, ma illuminano. Sono rari, sì, ma sono il vero sapore dell'esistenza. Questo brano nasce per invitarci a riconoscerli, a fermarli con lo sguardo, a ringraziarli e a dar loro un valore infinito. Voglio pensare mentre ballo e mentre sbaglio, datemi 'un centro, ma senza troppa gravità'."

Nata a Roma nel 1998, Maddalena Morielli ha saputo unire la tradizione cantautorale italiana, assorbita ascoltando Battiato, ad una spiccata sensibilità internazionale ispirata a Lana del Rey. Dopo aver debuttato nel 2021 con il brano "Anxiety is a modern cliché", prodotto da Andrea Rigonat e ben accolto dalla critica, Maddalena ha deciso di investire nella propria crescita artistica, conseguendo la laurea in filosofia estetica a Roma e trasferendosi a Milano per dedicarsi professionalmente alla musica.

Il 2024 è stato un anno di grande fermento per Maddalena: la partecipazione alle finali di Area Sanremo con "Sogni d'oro e d'argento", l'apertura di alcune date del PalaJova e la partecipazione al tour di Cristiano De André hanno consolidato la sua presenza live e la percezione di una carriera in rapida crescita. Il nuovo singolo EI MADDALENA proietta ora Maddalena verso nuovi traguardi, confermandola come artista pop in grado di coniugare leggerezza e profondità attraverso una musica capace di coinvolgere e far riflettere.

Maddalena conquista la scena pop con il nuovo video di EI MADDALENA

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