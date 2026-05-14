Ye - Kanye West in concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia il 18 luglio 2026

Ye - Kanye West sarà protagonista di un unico e attesissimo concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia il 18 luglio 2026, per un evento che si preannuncia storico per la scena musicale italiana.



Gli appassionati della musica internazionale potranno vivere uno spettacolo immersivo che promette di portare Reggio Emilia e l'Italia intera al centro dell'attenzione mondiale, grazie a un format innovativo curato dallo stesso Ye.



La RCF Arena, con una capienza record di 103 mila persone e già teatro di grandi esibizioni di artisti come Harry Styles, Rammstein e AC/DC, si prepara a ospitare anche il live di Ye. L'evento si annuncia irripetibile e destinato a segnare la storia dei grandi live del Paese.



Per chi desidera vivere l'esperienza al massimo, saranno disponibili i biglietti che includono Pre e After Party, dando accesso all'Iren Green Park dalle 11.00. Lo show nel boulevard della RCF Arena sarà firmato da Zamna, celebre format nato a Tulum e oggi tra i principali brand mondiali della musica elettronica e delle esperienze immersive legate ai festival. Lo spettacolo Zamna inizierà alle 12.00 e l'area rimarrà aperta fino a mezzanotte. L'accesso al parterre del Main Stage aprirà alle 17.00, mentre per i possessori di Early Bird alle 16.30. Gli orari potranno subire variazioni secondo le disposizioni delle autorità competenti.



I minori di 16 anni dovranno essere accompagnati da un maggiorenne, mentre i minori di 18 anni non potranno acquistare né consumare alcolici all'interno della RCF Arena.



Per garantire la migliore esperienza logistica, sono previsti parcheggi dedicati, con il biglietto Vip Village che permette l'accesso all'area Gold. Verrà inoltre allestita una zona campeggio attrezzata con servizi igienici, docce a pagamento, bar, aree ricarica cellulari e area fumatori (parcheggio auto e moto non incluso).



Le persone con disabilità avranno a disposizione un riferimento dedicato per tutte le esigenze di accesso.



Con l'annuncio di Ye - Kanye West alla RCF Arena il prossimo luglio, Reggio Emilia si conferma come una delle capitali della grande musica dal vivo, pronta ad accogliere fan da tutta Italia e dall'estero per uno spettacolo imperdibile.