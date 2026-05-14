Fiorello irrompe con satira tagliente: imitazione di La Russa e omaggi speciali a La Pennicanza

Fiorello ancora una volta porta la satira politica al centro della scena con la nuova puntata di La Pennicanza su Rai Radio2, insieme a Fabrizio Biggio. Al centro dell'attenzione rimane il caso del ministro coinvolto nel gossip dell'amante, argomento su cui lo showman scherza: Noi sappiamo chi è, ieri vi abbiamo dato cinque lettere possibili. Se è quel ministro che dico io… non riesco ad immaginarmelo. Aggiungeremo di più: l'iniziale del cognome è compresa tra la R e la Z, come detto ieri. Aggiungiamo una lettera: la Q! Quanti ministri hanno un cognome che inizia per Q? Nessuno… allora la P? Anche se c'è solo Piantedosi… e con lui abbiamo già dato!

L'acme della puntata arriva con l'irresistibile imitazione di Ignazio La Russa. Fiorello, nei panni del Presidente del Senato, dichiara senza filtri: Davvero non capisco quale sia il problema - dichiara il 'Presidente del Senato' -. Ai ministri di destra… piace la gnagna!! Dovreste essere contenti! Un ministro di destra non si metterà mai lo smalto ai piedi: per cambiare colore alle unghie, semmai, se le prende a martellate! Allora ditelo che ci volete in prima fila sul carro del Gay Pride, noi ce ne andiamo subito! I nostri ministri hanno il petto villoso, non sono effemminati come quelli di sinistra. Ce n'è uno solo di sinistra a cui piace la gnagna: Francesco Boccia, che però si è dovuto sposare la De Girolamo, una di destra!

Nel corso della puntata, spazio anche agli ultimi aggiornamenti sul Teatro delle Vittorie: Barbara Floridia, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, effettuerà presto un sopralluogo. Fiorello promette: Presto ci aggiornerà sugli sviluppi.

Non manca un'incursione nel mondo internazionale del cinema con un aneddoto su Joan Collins. Fiorello racconta: Ci sono tantissimi ospiti internazionali, tra questi mi ha colpito una grande attrice, Joan Collins- ricorda lo showman -. Ha 92 anni, pensate. La dovreste vedere sul red carpet, bellissima! Ricordo quando fu ospite a 'Stasera Pago Io': durante l'ingresso fece una spaccata incredibile, al che mi girai verso i medici e dissi 'chiamate il 118!'. Anni dopo ne parlò in tv, si ricordò di me! Disse 'dopo quella spaccata le cosce bruciavano per giorni'!

La puntata si chiude con il caloroso omaggio a Tony Renis, 88 anni, collegato in diretta: Rosario, sei come un figlio per me! Ti stimo perché non hai rivali, sei il più grande… confessa l'artista, accolto con l'abbraccio virtuale di Fiorello. Quest'ultimo ripercorre gli esordi dell'amicizia tra Renis e Celentano, mentre Tony emoziona ricordando: Ero balbuziente, Adriano invece lo conoscete… e ci cacciavano da tutte le parti! Siamo stati mesi e mesi al Collocamento Spettacolo, seduti su una panca di marmo: appena arrivava un impresario ci alzavamo e sulla panchina di marmo facevamo il tip tap e cantavamo That's Amore per attirare l'attenzione.

La Pennicanza si conferma così appuntamento imperdibile di satira e ricordi, ogni giorno su Rai Radio2.