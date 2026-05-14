Trincia e Nazzi insieme per la prima volta: il true crime italiano si racconta in video-podcast

I maestri del true crime Pablo Trincia e Stefano Nazzi collaborano per un video-podcast speciale e la docuserie Sky Crime che indaga la violenza di gruppo.

Due delle voci più autorevoli del true crime italiano, Pablo Trincia e Stefano Nazzi, si uniscono per la prima volta in una puntata speciale del video-podcast "Un avvertimento prima di iniziare". L'incontro, disponibile dal 19 maggio su tutte le piattaforme streaming e sul canale YouTube di Sky Italia, rappresenta un evento atteso dagli appassionati del genere: i due giornalisti si confrontano apertamente su metodi, responsabilità narrativa e sulle storie che hanno segnato la cronaca nera nazionale.

Al centro della conversazione c'è il caso di Desirée Piovanelli, la quattordicenne brutalmente uccisa a Leno nel 2002. Tre minorenni e un adulto, accecati da ossessione e incapacità di accettare un rifiuto, attrassero Desirée in una cascina abbandonata dove tentarono di violentarla per poi ucciderla con 33 coltellate. Il delitto, compiuto come un branco, è il cuore della nuova docuserie Sky Crime "Nazzi racconta", ideata e condotta da Stefano Nazzi, che debutterà il 29 e 30 maggio alle 22.30 su Sky Crime e successivamente su Sky Documentaries, NOW e on demand.

Il racconto di Trincia e Nazzi esplora un tema ricorrente: la violenza di gruppo e il crimine come azione collettiva, in cui la responsabilità individuale si dissolve. La riflessione si estende ad altri casi celebri analizzati nella docuserie, tra cui Federico Aldrovandi, morto in seguito alle percosse di più poliziotti, e Luca Sacchi, ucciso da un colpo di pistola con la complicità di più persone. Storie diverse, ma unite da un filo conduttore: "C'è sempre una persona da cui tutto inizia, qualcuno da cui parte l'idea. Si tratta spesso di individui che, singolarmente, non avrebbero mai commesso certi atti. Entra in gioco il contagio emotivo: l'idea, non razionale ma potente, che la responsabilità si disperda nel gruppo. 'Io, da solo, non sono mai il responsabile'. È così che azioni impensabili per il singolo diventano possibili, e a volte inevitabili, quando si agisce insieme" ha spiegato Nazzi.

Il confronto fra i due autori non si limita al racconto dei casi. Trincia e Nazzi discutono sul patto con i lettori e con le vittime, interrogandosi sul senso profondo del racconto di storie vere: quali sono i limiti fra informazione e spettacolarizzazione? Come trattare con rispetto narrativo le persone coinvolte nei fatti di cronaca?

La puntata offre uno sguardo inedito anche sulle passioni e le influenze personali dei due maestri, portando i fan a chiedersi quale avrebbe potuto essere il loro destino, oggi, se non fossero diventati icone del true crime.