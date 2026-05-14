Arriva su HBO Max la nuova serie comedy Max Original Stuart Fails to Save the Universe

Debutta il 24 luglio su HBO Max la nuova serie comedy Max Original Stuart Fails to Save the Universe, spin-off attesissimo nell'universo di The Big Bang Theory. Durante l'Upfront Warner Bros. Discovery di New York è stato svelato il teaser ufficiale della serie, che sarà composta da dieci episodi con un nuovo appuntamento ogni venerdì.

La trama ruota attorno a Stuart Bloom, storico proprietario del negozio di fumetti, che si trova a dover ristabilire la realtà dopo aver distrutto accidentalmente un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, generando un Armageddon del multiverso. Ad accompagnarlo in questa avventura surreale ci saranno la fidanzata Denise, l'amico geologo Bert e il fisico quantistico Barry Kripke, descritto come un vero e proprio gran rompiscatole. Lungo il percorso i protagonisti incontreranno versioni alternative dei personaggi che gli spettatori hanno imparato ad amare in The Big Bang Theory, in un susseguirsi di situazioni imprevedibili. Come suggerisce il titolo, non tutto andrà secondo i piani.

Nel cast figurano volti ben noti come Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) e John Ross Bowie (Barry). Dietro il progetto ci sono grandi nomi della serialità comedy: la serie è infatti prodotta da Chuck Lorre Productions in associazione con Warner Bros. Television, creata, scritta e prodotta da Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady.

HBO Max si conferma così la casa di prodotti d'intrattenimento iconici, offrendo contenuti di alta qualità che spaziano dalle serie scripted ai film, fino a documentari e animazione per adulti. Con questa nuova produzione, l'offerta di intrattenimento della piattaforma si arricchisce di una nuova serie comedy pronta a conquistare i fan di vecchia data e nuovi spettatori.