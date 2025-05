In un’atmosfera vibrante di emozione e prestigio, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ha ospitato l’evento “Dal Mito al Futuro – 95 Anni di Pininfarina”, una celebrazione straordinaria che ha reso omaggio a uno dei nomi più iconici del design italiano. L’evento ha segnato una nuova tappa nel percorso celebrativo dell’anniversario della storica azienda, dopo il successo alla Milano Design Week, consolidando il ruolo di Pininfarina come simbolo internazionale di creatività, bellezza e innovazione.

Alla serata hanno partecipato autorevoli rappresentanti delle istituzioni italiane, tra cui esponenti del Governo, della Regione Piemonte e della Città di Torino, evidenziando l’importanza del dialogo tra pubblico e privato nel promuovere le eccellenze del Made in Italy. L’evento ha infatti rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere sulla cultura del progetto che unisce settori diversi: dall’industria all’energia, dal design all’animazione.

Fulcro dell’evento è stato il dialogo tra Maria Latella e Silvio Angori, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Pininfarina, che ha ripercorso 95 anni di storia aziendale, evidenziando la trasformazione dell’azienda da carrozzeria d’eccellenza a laboratorio creativo globale. “Celebrare i nostri 95 anni – ha dichiarato Angori – significa onorare una storia fatta di creatività, innovazione e artigianalità, ma soprattutto riaffermare la nostra vocazione al futuro”.

Il talk “Dal Mito al Futuro” ha messo a confronto voci internazionali di primo piano, come Stefano Buono (newcleo), Jesse Chao (Foxconn), Gurcan Karakas (TOGG), Jay Ward (Pixar) e Felix Kilbertus (Pininfarina), che hanno condiviso il loro legame con l’azienda torinese e la comune visione su sostenibilità, tecnologia e centralità dell’utente. È emersa una narrazione corale, unita dal filo rosso della cultura del design come leva per interpretare e plasmare il domani.

A coronare la serata, la presentazione del volume “Pininfarina 95 – Timeless Beauty”, edito da Giorgio Nada Editore e firmato da Luca Dal Monte. Il libro, pensato come un viaggio emozionante nella storia del marchio, non è una semplice pubblicazione celebrativa, ma un manifesto contemporaneo dei valori che hanno reso Pininfarina un punto di riferimento mondiale. Bellezza, innovazione, tecnologia e sostenibilità sono i cardini attorno ai quali si snodano le testimonianze e le immagini d’archivio che compongono l’opera.

Altro momento toccante è stato il teaser del documentario “Storia di una Leggenda. Pininfarina”, prodotto da Flair Media Production con Rai Documentari e firmato da Flavia Triggiani e Marina Loi. Il film, in onda nel prossimo palinsesto autunnale RAI, si propone come un mosaico cinematografico capace di restituire l’anima della famiglia Pininfarina, attraverso interviste esclusive a protagonisti del mondo dell’auto e del design come Piero Ferrari, Giorgetto Giugiaro, Lapo Elkann e la Signora Giorgia Pininfarina.

Il MAUTO ha accolto anche una Temporary Exhibition aperta al pubblico dal 17 al 23 maggio 2025, con sei tra i modelli più rappresentativi firmati Pininfarina. Tra questi, il debutto assoluto della Morgan Midsummer, prima vettura con il nuovo marchio “Pininfarina Fuoriserie”, e la spettacolare Battista Novantacinque, omaggio in carbonio rosso ai 95 anni di innovazione. Esposti anche capolavori come la futuristica Sintesi, la 2uettottanta, la Sergio su base Ferrari e la restaurata Honda HP-X, testimonianze concrete della continua tensione tra heritage e avanguardia.

“Dal Mito al Futuro – 95 Anni di Pininfarina” ha rappresentato un viaggio emozionante nell’identità di un brand che ha fatto la storia del design italiano e continua a plasmarne il futuro. Un evento che ha celebrato non solo la bellezza e lo stile, ma anche l’impegno verso un mondo più sostenibile, connesso e umano-centrico. Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi mesi, culminando con l’assegnazione del Pininfarina Trophy al Pebble Beach Concours d’Elegance ad agosto, ulteriore conferma del riconoscimento internazionale di un’eccellenza tutta italiana.