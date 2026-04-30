Birra Moretti porta a Milano la convivialità autentica con eventi dedicati al gusto italiano

Birra Moretti celebra il piacere della tavola autentica italiana con una serie di eventi speciali dedicati alla convivialità, inaugurando il ciclo a Milano giovedì 7 maggio presso Pizza Stella in via Cadore 48. L'iniziativa, dal titolo Milano mangia come piace a noi, intende rimettere al centro della socialità gli ingredienti semplici e genuini, con buona compagnia, cibo vero e la birra protagonista indiscussa dei momenti condivisi.

L'evento nasce sulla scia dei risultati di una ricerca AstraRicerche, che mostra come oltre il 51% degli italiani preferisca mangiare cibi semplici e sapori autentici in compagnia, e che l'87% giudichi negativamente un'eccessiva sofisticazione a tavola. Significativo anche il fatto che il 40,7% si senta meno spontaneo quando la cena è troppo costruita. In risposta a queste tendenze, Birra Moretti invita a riscoprire il piacere di stare insieme senza complicazioni, dando voce al sentimento collettivo di tornare alle origini della convivialità italiana.

La serata milanese sarà animata da ospiti d'eccezione quali Niccolò Califano, cuoco ed ex concorrente di MasterChef, e la content creator Margherita Pontecorvo. Entrambi vestiranno e distribuiranno in anteprima una linea esclusiva di t-shirt e tote bag "Mangiare come piace a noi", pensata per rafforzare il messaggio della campagna attraverso lo slogan giocoso "Meno/ Più", tra le prime frasi già anticipati ci sono Meno fumo, Più Arrosto e Meno FOMO, Più Fame.

Il format proseguirà poi con altre due tappe in Italia: il 27 maggio a Napoli presso Masardona Friggitoria con Stefano Maiolica, e il 18 giugno a Roma da Margherita - Osteria alla Scrofa con Ruben. Durante ciascuna serata, musica, giochi e distribuzione di pizza e birra accompagneranno i partecipanti in un'esperienza dal sapore genuino e senza formalismi.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, previa registrazione. Inoltre, nel periodo degli eventi, una campagna di affissioni coinvolgerà Milano, Napoli e Roma, proponendo, con ironia, frasi come meno Spiegoni, più Spiedini e Meno Bucatini, Più Assaggini per rafforzare il concept di una tavola facile, immediata e accessibile.

Fondata nel 1859 a Udine, Birra Moretti oggi è tra le birre italiane più apprezzate anche all'estero e racconta attraverso queste iniziative il valore semplice e autentico della condivisione, interpretando lo spirito più spontaneo della cultura gastronomica italiana. Un invito a tutti a godersi il piacere delle cose semplici, proprio come piace a noi.