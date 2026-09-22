Debutta su Italia 1 Come ti leggo - Page à Vu con Sonia Bruganelli e ospiti d'eccezione

Da mercoledì 23 settembre prende il via in seconda serata su Italia 1 Come ti leggo - Page à Vu, il nuovo format guidato da Sonia Bruganelli. Il programma si presenta come un viaggio originale nel mondo dei libri e delle emozioni personali, dove ogni puntata punta a intrecciare il racconto degli ospiti con le pagine dei grandi classici e delle opere contemporanee.



Il primo appuntamento vede protagonisti Paolo Ruffini e Giulia Salemi, che saranno al centro di una narrazione inedita capace di fondere ricordi, esperienze di vita e suggestioni letterarie. Un format originale in cui gli ospiti vengono raccontati attraverso i libri e i libri attraverso gli ospiti, facendo rivivere le pagine dei grandi classici della letteratura e delle opere più contemporanee.



Il programma introduce elementi innovativi grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, permettendo di approfondire aspetti meno conosciuti degli ospiti attraverso conversazioni coinvolgenti. A questi momenti si aggiungono performance artistiche, interventi di booklovers, quadri di danza e i monologhi di Jonas Pepe, accompagnati dalla bassista Silvia Ottanà.



La combinazione di letteratura, tecnologia e spettacolo promette di offrire ai telespettatori una seconda serata ricca di emozioni e nuove prospettive.