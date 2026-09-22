Patrizia Cirulli dedica un libro a San Francesco d'Assisi 800 anni dopo la sua morte

È disponibile in libreria e negli store digitali CARO FRANCESCO TI SCRIVO - Lettere a Francesco d'Assisi, il nuovo libro della cantautrice milanese Patrizia Cirulli. L'opera, edita da CartaCanta, celebra il Santo patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte attraverso un originale dialogo tra musica, spiritualità e introspezione.



Il volume sarà presentato al pubblico il 15 ottobre alle ore 18.00 a Milano, presso Gogol' Ostello in Viale Bligny 41, con ingresso libero.



Le 24 lettere che compongono il libro si rivolgono direttamente a San Francesco d'Assisi. Patrizia Cirulli intreccia il percorso biografico del Santo - dall'infanzia alla scelta di una vita povera e autentica - con temi universali e di grande attualità come amore, libertà, dolore, pace e cambiamento. Con uno stile intimo, la cantautrice milanese esplora la trasformazione del Santo, sottolineando come la sua umanità resti ancora oggi uno specchio attraverso cui osservare il presente.



Particolarmente significative sono le ultime 13 lettere, in cui gli episodi della vita di San Francesco vengono mescolati all'esperienza personale dell'autrice. Questo approccio avvicina il lettore alla dimensione umana di Francesco, annullando ogni distanza storica e spirituale.



Scrivere queste lettere a San Francesco è stato un privilegio e una piccola follia - afferma Patrizia Cirulli - Ripercorrendo la sua storia ho ascoltato da vicino il suo immenso cuore e i suoi preziosi insegnamenti. Una forza interiore, la sua, che ci parla ancora oggi attraverso il suo straordinario esempio di vita. Francesco ha "parlato" con i fatti, dando l'esempio in prima persona.



Patrizia Cirulli è una cantautrice dalla voce definita da Lucio Dalla "insolita e straordinaria". Negli anni si è distinta per la sua capacità di trasformare testi poetici in autentiche canzoni, meritandosi l'appellativo di "MusicaPoeti". Ha interpretato versi di grandi autori come Wilde, Catullo, Quasimodo, Lorca, Pessoa, Baudelaire, Trilussa, De Filippo, Frida Kahlo, Merini e D'Annunzio.



Cirulli vanta quattro finali al Premio Tenco e tre vittorie al Premio Lunezia, con cinque album pubblicati, tra cui "Mille Baci" e "Fantasia. Le poesie di Eduardo in musica". Questo suo nuovo progetto rappresenta un ponte tra canzone d'autore, spiritualità e riflessione personale, confermando il suo stile unico e la sensibilità che l'hanno resa un punto di riferimento nel panorama musicale e letterario italiano.