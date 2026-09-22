Super Karaoke: Michelle Hunziker chiude lo show con Meta, Rovazzi, Tatangelo e Baby K

L'ultimo appuntamento con Super Karaoke andrà in onda questa sera, martedì 22 settembre, in prima serata su Canale 5. Condotto da Michelle Hunziker, il programma porta musica ed entusiasmo nella suggestiva cornice ligure del Belvedere del Resentello di Ventimiglia.

In ogni puntata fino a 24 concorrenti si sfidano sul palco con performance individuali e duetti insieme ai più noti artisti della scena musicale italiana, fino alla proclamazione del vincitore. Ospiti speciali della terza e finale serata saranno Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Anna Tatangelo e Baby K, pronti a regalare spettacolo e a condividere il palco con i partecipanti.

Elemento chiave del format è il coinvolgimento diretto del pubblico di Ventimiglia, che avrà la possibilità di esprimere il proprio gradimento in tempo reale tramite smartphone. Basterà accedere, attraverso un QR Code, alla web app dedicata per interagire attivamente durante le esibizioni.

L'energia del karaoke incontra la passione per la musica dal vivo, confermando Super Karaoke come uno dei programmi più partecipativi e divertenti dell'attuale stagione televisiva. La regia dello show è affidata a Roberto Cenci.