Sfera Ebbasta annuncia il nuovo album Purosangue in uscita l'11 dicembre

Sfera Ebbasta torna sulle scene musicali con il suo nuovo album Purosangue, che uscirà venerdì 11 dicembre per Universal Music Italia, a tre anni di distanza dal suo ultimo progetto X2VR. L'attesa dei fan era già stata alimentata nei mesi scorsi da uno spoiler su una nuova canzone e dal lancio di un pre-order speciale disponibile per sole 48 ore, rendendo il ritorno dell'artista uno degli eventi musicali più attesi della stagione.



Purosangue è già disponibile per il pre-order esclusivamente sullo shop Universal nei formati CD autografato e LP autografato, un'occasione imperdibile per i collezionisti e per chi vuole avere un ricordo unico di questa nuova era musicale dell'artista.



I nuovi brani, insieme ai successi che hanno segnato la carriera di Sfera Ebbasta, saranno protagonisti anche dal vivo grazie al prossimo tour nei palazzetti, prodotto da Vivo Concerti, che porterà il rapper nei palchi delle principali città italiane a partire da gennaio 2027.



La tournée partirà il 27 gennaio al Palazzo del Turismo di Jesolo e farà tappa, tra le altre città, a Torino, Roma, Milano e Bologna. Molti appuntamenti sono già sold out, a conferma del grande entusiasmo che accompagna ogni progetto di Sfera Ebbasta.



I biglietti si possono acquistare esclusivamente sui canali ufficiali di vendita ViviConcerti e presso i punti vendita autorizzati. Si consiglia la massima attenzione verso l'acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti ufficiali.



Purosangue si preannuncia come un progetto tanto personale quanto rappresentativo dell'evoluzione artistica di Sfera Ebbasta e i fan potranno presto ascoltarlo sia su disco che dal vivo.