Gerry Scotti guida La Ruota dei Campioni con Il Volo ospiti d'eccezione su Canale 5

Mercoledì 23 settembre, alle 20.40, Gerry Scotti torna protagonista in prima serata su Canale 5 con uno speciale evento televisivo: La Ruota dei Campioni... e delle stelle. Questa serata unica celebra il celebre game show e porta in studio, oltre ai migliori vincitori di sempre di La Ruota della Fortuna, anche tre ospiti speciali: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, famosi come Il Volo.

In una scenografia all'insegna della sfida e dello spettacolo, nove grandi Campioni della storia del quiz si alternano, tre alla volta, in cinque diversi incontri tematici. Accanto a loro, i componenti de Il Volo gareggiano per la prima volta sulla mitica Ruota, affrontando tabelloni pensati ad hoc per mettere alla prova le loro doti di logica e intuizione.

L'appuntamento prevede una finale avvincente: i tre Campioni che avranno ottenuto i montepremi più alti, dopo le prime manche, si affronteranno in altre due gare decisive. Solo chi raggiungerà il montepremi totale più elevato, conquisterà il titolo di Campione dei Campioni e accederà al gioco finale, La Ruota delle Meraviglie, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.

Anche uno dei tre ragazzi de Il Volo, quello che avrà raccolto la somma più alta tra i colleghi, accederà a sua volta a La Ruota delle Meraviglie, puntando a portare a casa fino a 300.000 euro. Il montepremi vinto sarà interamente devoluto a Mediafriends, per sostenere l'attività dell'Orchestra Giovanile Quattro Ottavi. Questo progetto sociale offre supporto a giovani che provengono da famiglie in difficoltà economica o impegnate in percorsi di inclusione contro l'isolamento, creando accoglienza e formazione attraverso la musica.

La Ruota della Fortuna è una produzione RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy, basata sul format internazionale Wheel of Fortune prodotto negli Stati Uniti e riconosciuto in tutto il mondo.