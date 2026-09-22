Il cielo in una stanza: la musica libera l'anima nel carcere di Chiavari

La musica che abbatte le barriere, dando voce a chi vive la quotidianità dietro le sbarre: è questo il cuore di Il cielo in una stanza, il documentario che uscirà il 7 ottobre 2026 sul canale YouTube di Sayf e che porta lo spettatore nel mondo della Casa di Reclusione di Chiavari, a Genova.

Scritto da Claudio Cabona e diretto da Yuri Dellacasa, il progetto nasce con l'intento di mostrare come la musica non sia una semplice concessione, ma una vera e propria occasione di riflessione e libertà anche all'interno di un contesto detentivo. Il racconto si arricchisce di un commovente tributo a Gino Paoli e alla sua celeberrima "Il cielo in una stanza", brano simbolo della musica italiana e filo conduttore dell'intera narrazione.

Protagonista insieme ai detenuti è Sayf, giovane artista genovese che, armato di rime, tromba e ascolto, accoglie le storie dei carcerati, ascolta i loro brani rap e, attraverso il potere della musica, libera le loro parole oltre le mura della reclusione. Quella di Sayf nel documentario non è una semplice visita, ma un incontro autentico fatto di dialoghi, improvvisazioni e scambi emotivi diretti: la musica diventa così terreno di intesa reale, capace di superare le barriere della detenzione per restituire voce e dignità a ogni storia.

A consacrare il valore simbolico dell'opera, Sayf offre al pubblico una sua personale versione del capolavoro di Paoli, già presentata in anteprima durante il Santissima Fest al Porto Antico di Genova. Il brano riappare anche nel finale del film, in una intensa esibizione con la tromba che chiude il documentario in un clima di forte emozione.

Il cielo in una stanza è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e si inserisce nelle attività dell'associazione Il Cuore di Federico, da sempre attiva nel promuovere progetti musicali e sociali in contesti difficili. All'interno del carcere di Chiavari, laboratori musicali e attività espressivo-culturali sono già una realtà da tempo, sostenendo il percorso rieducativo e personale dei detenuti.

Il documentario vuole mostrare come la musica, in carcere, sia capace di far riflettere sul proprio vissuto, costruire connessioni umane e creare occasioni di cambiamento. Tra scambi di battute, riflessioni e versi rap, l'incontro tra Sayf e i detenuti prende forma spontanea, senza filtri o sceneggiature precostruite.

Alla realizzazione dell'opera hanno partecipato una squadra di professionisti, tra cui Paolo Fossati (direttore della fotografia), Pietro Mari (line producer), Matteo Parolini (presa diretta e sound design), Artjon Shahaj (1AC), Claudia Frizzera (fotografa), Davide Vitola (editor), Andrea Sabatelli (color) e Omar Yakine Frungillo (graphic designer), con la gestione di Rec Distrikt per il rental.

Sayf, protagonista e ponte tra generazioni, rappresenta oggi una delle personalità più interessanti della scena musicale italiana. Nato a Genova nel 1999 da famiglia italo-tunisina, Sayf si è conquistato la scena con un mix originale di rap, cantautorato e influenze multiculturali, portando la sua musica dal quartiere ai palcoscenici più prestigiosi, tra hit radiofoniche e live sold out. Dopo il successo a Sanremo 2026, con il brano "TU MI PIACI TANTO" classificatosi al secondo posto e già certificato platino, l'artista ha pubblicato il suo primo album ufficiale "SANTISSIMO", ottenendo il disco d'Oro e un tour che ha attraversato i principali festival italiani.

Il cielo in una stanza è scritto da Claudio Cabona, già noto per il docufilm "La nuova scuola genovese", e diretto da Yuri Dellacasa, regista e visual storyteller dal forte legame con la città di Genova e da sempre attento al racconto delle realtà sociali e culturali più autentiche. Il risultato è un film che non si limita a raccontare il carcere, ma invita il pubblico a riflettere sulle infinite possibilità offerte dalla musica nell'immaginare, anche dietro le sbarre, un cielo senza confini.