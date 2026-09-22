Brothers: McConaughey e Harrelson sconvolgono la comedy con un segreto di famiglia

Brothers, la nuova serie comedy con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, debutta su Apple TV e promette risate e colpi di scena su amicizia e famiglia.

Approdano su Apple TV due giganti di Hollywood in una comedy che mescola realtà, mito e una sorprendente dose di ironia: Brothers, con Matthew McConaughey e Woody Harrelson protagonisti di una storia che parte da una delle leggende più curiose di Hollywood.

La serie racconta la straordinaria amicizia tra McConaughey e Harrelson, che questa volta interpretano versioni romanzate di sé stessi. I due amici storici vedono il loro legame messo alla prova da una rivelazione inaspettata: un segreto tenuto nascosto per decenni potrebbe cambiare tutto. ... e se il tuo migliore amico fosse in realtà tuo fratello?

Dopo la separazione della figlia di Woody, la famiglia Harrelson si trasferisce temporaneamente nel ranch texano di Matthew, in cerca di un po' di serenità. Ma la pace dura poco. Un commento della madre di Matthew (interpretata da una straordinaria Holland Taylor) lascia trapelare una verità sconvolgente: McConaughey e Harrelson potrebbero essere fratelli di sangue.

Mentre Woody si lancia in una ricerca sfrenata per scoprire la verità, Matthew si trova di fronte a uno dei momenti più delicati della propria carriera con una possibile candidatura a Governatore del Texas. Così, dalle stanze polverose di un ranch all'anima profonda dell'amicizia e della celebrità, i due attori affrontano una serie di avventure esilaranti e cariche di emozione, tra confessioni, litigi e colpi di scena. Il risultato è una storia irresistibile che intreccia famiglia, amicizia e quel sottile confine tra realtà e finzione che solo Hollywood sa offrire.

Nel cast anche Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe e Holland Taylor. Brothers è prodotta per Apple TV da Paramount Television Studios e vede tra i produttori esecutivi Max Eisenberg, McConaughey, Harrelson, Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jason Winer, David Finkel, Brett Baer e Jeremy Plager. La regia di diversi episodi, incluso il pilot, è affidata a Trent O'Donnell.

Il primo episodio è disponibile in streaming dal 23 settembre su Apple TV. Inizia così una comedy destinata a conquistare chiunque ami storie di grandi amicizie e segreti da svelare.