12 12 12: la nuova serie Apple TV tra rapine internazionali e suspense

Anthony Mackie e Jamie Dornan sono i protagonisti di 12 12 12, la serie thriller Apple TV ambientata tra le strade di Zurigo con un colpo spettacolare.

Arriva su Apple TV dal 13 novembre la nuova serie thriller 12 12 12, con Anthony Mackie e Jamie Dornan come protagonisti e produttori esecutivi. La storia si snoda tra tre linee temporali intrecciate attorno a una rapina mozzafiato: 12 mesi di preparazione, 12 ore per compierla e 12 giorni per affrontare le conseguenze.

12 mesi per preparare il colpo. 12 ore per compierlo. 12 giorni per sopravvivere alle conseguenze. Questo claim riassume l'intensità di una serie che promette ritmo alto e costante tensione. Gli episodi seguiranno un agente dell'FBI caduto in disgrazia, interpretato da Mackie, e un criminale professionista americano nei panni di Dornan. I due si sfideranno in un serrato gioco del gatto e del topo tra diverse città europee, al centro dell'azione l'assalto a un caveau bancario nascosto nel cuore sotterraneo di Zurigo.

Nel cast corale ci sono anche Jack Kesy, Agathe Rousselle, Sallie Harmsen, José Garcia e Kali Reis, regalando alla serie una dimensione internazionale che ne rafforza il fascino. La serie, composta da otto episodi, debutta con i primi due il 13 novembre, mentre i successivi saranno disponibili ogni venerdì fino al 25 dicembre.

Dietro la macchina da presa si alterna la pluripremiata Kari Skogland, candidata agli Emmy e vincitrice di un BAFTA, che dirige diversi episodi fra cui il primo. La produzione vede anche la presenza di Dudi Appleton e Jim Keeble, creatori della serie e produttori esecutivi, insieme a Samantha Corbin-Miller, David Knoller, Jason Spire e le società Paramount Television Studios e Anonymous Content. Dornan e Mackie firmando la produzione esecutiva, con quest'ultimo anche tramite la sua Make It With Gravy.

Il formato, originale e ad alto tasso di adrenalina, punta a rivoluzionare il genere delle heist series grazie a una narrazione scandita dal tempo e a un cast di grandi star.