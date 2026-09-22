Tullio De Piscopo lancia il vinile Miranda e riceve riconoscimenti a Napoli

Tullio De Piscopo pubblica il vinile Miranda e viene celebrato con premi prestigiosi a Napoli, protagonista fra solidarietà, musica e nuove collaborazioni.

Tullio De Piscopo torna protagonista con l'uscita in vinile di Miranda, il nuovo progetto discografico pubblicato da Sony Music Italia e disponibile dal 25 settembre. Questo lavoro nasce da un groove che il celebre batterista napoletano custodisce sin dal 1972, un ritmo che oggi trova la sua definitiva espressione nel Sambadance.

"Questo vinile nasce per il mio nuovo brano Miranda, un groove travolgente che mi porto dentro dal 1972 e che ho conservato nel cassetto per anni, aspettando il momento giusto per condividerlo. Dentro quel ritmo c'era già tutto: la strada, il battito della città, il disordine del mondo e la voglia di restare in piedi anche quando tutto sembrava andare fuori tempo", racconta De Piscopo.

Miranda si distingue per una batteria che non accompagna semplicemente il brano, ma lo guida, nata da una pulsazione urbana e irregolare che rispecchia l'anima delle metropoli mondiali. Napoli è il cuore emotivo e sonoro della composizione, ma il messaggio si estende a ogni città attraversata da tensioni e speranza. Il titolo Miranda, che in latino significa "mira la bellezza", vuole celebrare la dignità e la bellezza che resistono a tutto.

Il vinile presenta sul lato A due versioni di Miranda: Radio Version e Long Version, mentre il lato B offre una nuova versione di Andamento Lento, presentata a Sanremo 2026 con LDA e AKA 7EVEN, insieme alla versione strumentale di Miranda arricchita dai soli di Stefano Gajon al sax baritono e Frank Ricci alla chitarra.

L'uscita dell'album coincide con un periodo particolarmente ricco di eventi per De Piscopo. Il 26 settembre parteciperà a Una Serata di Stelle per PUPI in Piazza del Plebiscito a Napoli, un evento benefico che unisce Italia e Argentina sotto il segno della solidarietà, dello sport e della musica. Il giorno seguente, 27 settembre, sarà ospite al Music Day Roma presso l'Hotel Mercure Roma West, dove incontrerà il pubblico e presenterà il nuovo vinile Miranda.

Apice di questi giorni di celebrazione sarà il 28 settembre a Napoli, durante la XIV edizione del Premio San Gennaro World, dove riceverà la Medaglia Città di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi per la sua immensa arte. Inoltre, LDA e AKA 7EVEN - i giovani artisti con cui De Piscopo ha rilanciato Andamento Lento a Sanremo 2026 - gli consegneranno il Premio San Gennaro World, riconoscendo il contributo alla musica e alle nuove generazioni.

Il 2026 è un anno che segna l'80° compleanno di De Piscopo, la sua partecipazione a Sanremo dopo 38 anni dal debutto e il riconoscimento come miglior live della kermesse. Con Miranda e il nuovo ritmo Sambadance, l'artista simbolo di Napoli guarda al futuro portando avanti la sua inesauribile passione per la musica.