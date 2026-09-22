Online la colonna sonora originale della fiction RAI su Giovannino Guareschi

È disponibile in digitale la colonna sonora originale della fiction RAI dedicata a Giovannino Guareschi, composta da Francesco Cerasi e pubblicata da Edizioni Curci. Il film TV, dal titolo "Giovannino Guareschi - Non Muoio Neanche Se Mi Ammazzano", è stato trasmesso su Rai1 e si ispira liberamente al romanzo "Chi Sogna Nuovi Gerani" di Alberto e Carlotta Guareschi. La fiction è la prima a raccontare la vita del celebre scrittore emiliano, con Giuseppe Zeno nei panni del protagonista, sotto la regia di Andrea Porporati.

La musica di Cerasi nasce da un processo creativo immediato e spontaneo, in forte sintonia con le immagini della pellicola. I brani principali sono stati composti senza quasi necessità di revisioni, offrendo una colonna sonora autentica e intensa. Lo stesso compositore ha raccontato: Sono felice di aver scritto la musica per un film su un personaggio come Giovanni Guareschi: è uno di quei casi in cui sento che il linguaggio della colonna sonora mi appartiene profondamente. Immaginavo una musica molto cantabile e semplice, ma che al contempo contenesse la serena tenacia, l'indole decisa e l'ironia di Guareschi. Volevo esprimere un carattere fortemente identitario che superasse gli stilemi del folklore all'italiana, liberando una cantabilità semplice e armonie popolari riconducibili all'Italia, sia nella scrittura che nel timbro.

La tracklist include dodici brani che accompagnano le vicende del film: "Ritorno a casa", "La solitudine del coraggio", "Sopralluoghi", "Walzer di Guareschi", "A ognuno il suo mestiere", "Bolero della Bassa", "Sopralluoghi Var 1", "Variazione tema main (vers. violino - clarinetto)", "Immaginando", "A ognuno il suo mestiere Pt 2", "Variazione tema main (vers. violino - fisa)" e "Giovannino".

Il progetto televisivo, prodotto da Anele con Rai Fiction e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, celebra una delle figure centrali della cultura italiana. Guareschi è tra gli autori più conosciuti e letti nel mondo con oltre 20 milioni di copie tradotte in 142 lingue. La fiction ripercorre la sua storia personale e letteraria, offrendo al pubblico uno sguardo inedito sulla sua vita e il suo spirito.

Francesco Cerasi, autore della colonna sonora, è un compositore e produttore musicale nato a Bari nel 1980. Ha scritto più di 60 colonne sonore per cinema, televisione e documentari e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Nastro d'Argento per la miglior canzone originale. Cerasi è noto anche per l'ideazione del progetto "Audioarte", in cui abbina composizione musicale e arte pittorica. Alcuni suoi brani sono stati utilizzati in produzioni internazionali come la serie "Killing Eve" della BBC. Si impegna inoltre nello sviluppo di tecnologie innovative che favoriscono l'orientamento nello spazio per ipovedenti, legando suono e percezione visiva.

Tra i suoi progetti più recenti figurano numerosi film e serie TV di successo, tra cui la seconda stagione di "The Bad Guy" (Prime Video Original), "Il Ragazzo dai pantaloni rosa", "Una figlia" e la serie "Sono Lillo". Nel 2025 saranno pubblicate nuove collaborazioni per cinema e TV, confermando la presenza di Cerasi tra i maggiori compositori italiani contemporanei.