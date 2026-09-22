Ornella Vanoni celebra il compleanno con VIVERE: il nuovo disco e duetto con Elisa

BMG annuncia l'uscita di "VIVERE il mio concerto più bello!", il nuovo disco di Ornella Vanoni per celebrare il compleanno della celebre artista, disponibile dal 13 novembre e già in pre-order.

L'album, imponente progetto discografico, racchiude 31 canzoni e include due inediti speciali, le ultime due registrazioni in studio realizzate da Vanoni durante la lavorazione di un nuovo progetto. Queste tracce rappresentano l'ultimo contributo creativo di un'artista che ha saputo attraversare le generazioni, facendo convivere ironia, sensualità e quella tipica malinconia che da sempre caratterizza la sua voce.

Il disco vanta una straordinaria lista di collaboratori: Calcutta, Colapesce, Daniele Di Bonaventura, Dimartino, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patty Pravo. In anticipo sull'uscita viene reso disponibile il primo estratto "Almeno tu nell'universo", reinterpretato da Ornella Vanoni insieme a Elisa. L'interpretazione della classica canzone, ora disponibile sulle piattaforme digitali, mostra come la voce di Vanoni riesca ancora oggi a dialogare con le star delle nuove generazioni, preservando un'identità musicale unica.

L'album sarà disponibile in due esclusive versioni Collector's Edition: Box Limitato e Numerato (3 LP + 45 giri), che comprende i 3 vinili con 29 canzoni live, un 45 giri speciale con i brani inediti e un ricco booklet di 32 pagine, impreziosito da immagini e dediche degli ospiti. La versione Doppio CD Maxi offre invece un formato speciale con booklet di 32 pagine che include foto esclusive e dediche, CD 1 con un inedito e 14 brani dal vivo, CD 2 con il secondo inedito e ulteriori 15 esibizioni live.

Con "VIVERE il mio concerto più bello!" Ornella Vanoni dimostra di essere una voce che non appartiene soltanto a una stagione della musica italiana ma a tutte, rivelando un talento sempre attuale e capace di rinnovarsi attraverso le collaborazioni con alcuni tra i maggiori protagonisti della musica contemporanea.