DEPECHE MODE: il 20 settembre esce il cofanetto “Spirit – The 12″ Singles”

Sony Music Entertainment celebra l’iconica band Depeche Mode con la continuazione della ristampa in vinile 12’’ dei loro singoli suddivisi per album. Il prossimo 20 settembre sarà la volta del quattordicesimo cofanetto della collezione, “Spirit | The 12″ Singles”, dedicato al quattordicesimo album in studio della band.

Questo cofanetto deluxe da collezione, in edizione limitata e numerata, include sette dischi in vinile 12″ da 180 grammi. Ogni vinile è accompagnato da opere d’arte che reinterpretano le copertine degli album originali, oltre a un poster replica e una card per il download.

Tra le chicche di questa ristampa, vi è la presenza del primo vinile 12″ delle celebri Highline Sessions della band, registrate dal vivo a New York City il 3 agosto 2016. Questo bonus disco include esecuzioni inedite di brani come “So Much Love” e “Poison Heart”, arricchendo ulteriormente l’esperienza d’ascolto.

“Spirit | The 12″ Singles” non solo celebra l’album “Spirit”, registrato nel 2016 e pubblicato nel 2017, ma rappresenta anche un omaggio alla lunga tradizione dei Depeche Mode nel pubblicare singoli in formato 12″ per arricchire e completare i loro album.

I fan potranno immergersi nelle reinterpretazioni e nei remix dei singoli come “Where’s the Revolution”, “Going Backwards” e “Cover Me” presenti in questa collezione, realizzati da artisti del calibro di Pearson Sound, Chris Liebing, Solomun, e molti altri.