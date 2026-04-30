Samsung presenta Spatial Signage da 32 pollici: esperienza 3D senza occhiali per il retail

Samsung Electronics amplia la sua offerta di display commerciali con il lancio globale di Spatial Signage da 32 pollici (modello SMHX), una soluzione che porta la tecnologia 3D senza occhiali in formati compatti per scaffali e banconi. Ideale per il settore retail e aziendale, il nuovo display offre un'esperienza immersiva e ad alto impatto visivo, valorizzando prodotti e contenuti digitali anche in spazi ridotti.

Il modello da 32 pollici va ad arricchire la gamma Spatial Signage che finora comprendeva solamente il formato da 85 pollici. Grazie alla tecnologia proprietaria Samsung 3D Plate, gli utenti possono beneficiare di una profondità cinematografica senza dover utilizzare occhiali dedicati; inoltre, la possibilità di ruotare realisticamente i contenuti a 360° consente nuove modalità di visualizzazione nei punti vendita e nelle aree espositive.

Tra le caratteristiche principali figurano un formato 32" FHD in rapporto 9:16, pensato appositamente per l'installazione su scaffali e banconi, un design sottile da 49,4 millimetri e un peso di soli 8,5 chilogrammi. Il display può essere montato sia a parete tramite standard VESA sia su appositi supporti, offrendo flessibilità di installazione per diverse tipologie di esercizi commerciali e spazi pubblici.

Il nuovo Spatial Signage trova applicazione non solo nel retail, ma anche in settori come hospitality, education e ambienti pubblici, dove la capacità di coinvolgere con effetti 3D può fare la differenza nell'esperienza utente.

In concomitanza con il lancio, Samsung aggiorna anche la piattaforma VXT, introducendo nuovi strumenti di gestione e creazione di contenuti tra cui AI Studio, Smart Download e funzionalità avanzate per programmare e sincronizzare i display, offrendo così ai professionisti una gestione intelligente e centralizzata delle installazioni.

Il nuovo Spatial Signage da 32 pollici sarà disponibile in Italia a partire da luglio 2026. L'annuncio segna un ulteriore passo avanti nel portare l'innovazione 3D senza occhiali in contesti commerciali sempre più diversificati.